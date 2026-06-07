Italia giovane contro Svezia: balduini e le novità in campo, l'ultima giornata di Serie A e i movimenti di mercato

Silvio Baldini prepara i giovani azzurri per l'amichevole contro la Svezia, con una formazione 3‑4‑2‑1. Si analizzano anche le ultime formazioni di Serie A, le prospettive di trasferimento e i dibattiti più accesi del calcio italiano.

I giovani calciatori guidati dal tecnico Silvio Baldini avranno una nuova occasione per mettersi in mostra, con la speranza che le recenti due apparizioni in nazionale non rimangano episodi isolati.

Durante l'amichevole di domenica sera, le Azzurre giocheranno contro la Svezia, squadra che entra in campo da un pareggio 2-2 contro la Grecia. L'allenatore serbo, Jovanovic, ha optato per un modulo 3-4-2-1, puntando a sfruttare la freschezza di un gruppo ancora inesperto per conquistare un risultato prestigioso. In difesa saranno schierati Vlachodimos tra i pali, mentre la linea difensiva è composta da Retsos, Mavropanos e Koulierakis.

A centrocampo la formazione prevede la presenza di Konstantinos Tsimikas, tornato dalla stagione in prestito alla Roma, accanto a Vagiannidis, Mouzakitis e Kourbelis. Il reparto offensivo sarà affidato a Douvikas, giovane talento del Como, con Tetteh e Tzolis dietro di lui per offrire supporto e movimento. Sul fronte italiano, Baldini introdurrà due variazioni tattiche rispetto all'ultima competizione, la vittoriosa amichevole contro il Lussemburgo. In difesa Ahanor sostituirà Favasuli sulla fascia destra, mentre Bartesaghi prenderà il posto opposto.

A centrocampo entreranno Comuzzo e Charodia, formando un trio con Donnarumma, capitano della squadra. In attacco, Ekhator prenderà il posto di Cherubini, affiancato da Koleosho ed Esposito, completando così il tridente offensivo. Il modulo 4-3-3 prevede una mediana solida formata da Pisilli, Lipani e Ndour, che garantirà equilibrio tra difesa e transizione verso la zona d'attacco. Parallelamente, la Serie A si avvicina all'ultima giornata di campionato, con diversi club impegnati in sfide decisive.

Il Lecce affronta il Genoa in una partita in cui l'allenatore Di Francesco avrà la pressione della salvezza, mentre il centrocampista Cheddira sarà inserito nel tridente offensivo. Sul fronte dei trasferimenti, la cronaca sportiva riporta che l'Inter potrebbe chiudere un accordo con il Palestra per un'operazione da 45 milioni di euro, mentre il Napoli sembra pronto a lasciar andare il bomber serbo Vlahovic.

In campo nazionale, Bernardo Silva dichiara che il Barcellona resta un'opzione tra molte, mentre Brahim Díaz ha confermato la sua volontà di rimanere al Real Madrid. Il panorama calcistico italiano è ricco di dibattiti: Spalletti predilige Sorloth a Kolo Muani, Kean è considerato un possibile acquisto per il Como, e Balotelli è stato citato dal sindaco di New York, con Mancini che commenta le sue scelte personali.

Infine, le proteste dei tifosi laziali contro la dirigenza del club hanno spinto Lotito a considerare la vendita della società, mentre la Scafatese festeggia la vittoria per 6-0 nella finale di Serie D contro il Vado. Tutti questi eventi evidenziano come il calcio italiano continui a evolversi, tra giovani promesse, scelte tattiche e dinamiche di mercato, confermando la sua centralità nel panorama sportivo internazionale





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