Italia indaga il ministro israeliano per la sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir

Il ministro israeliano di estrema destra per la sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir è stato messo sotto inchiesta dagli italiani per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia di Gaza. La situazione è stata criticata da molti, compreso il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani.

I pubblici ministeri italiani hanno messo sotto inchiesta il ministro israeliano di estrema destra per la sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir per il trattamento riservato agli attivisti che facevano parte della flottiglia di Gaza il mese scorso.

La fonte, che ha chiesto di non essere nominata, ha confermato precedenti reporter delle agenzie di stampa italiane e ha detto che Ben-Gvir è indagato per sospetto di tortura e rapimento di cittadini italiani che facevano parte degli attivisti. Se l'indagine determinerà che le accuse sono giustificate, i pubblici ministeri potrebbero presentare una richiesta formale di processo.

In risposta all'indagine italiana, Ben-Gvir ha dichiarato che non si sottrarrà a un'indagine o a un'altra e continuerà a stare orgogliosamente al fianco dei suoi combattenti. Ha anche fatto un commento sulle caratteristiche geografiche dell'Italia, paragonandola a un paio di infraditi. Il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani ha risposto con un brusco rimprovero, definendo le parole di Ben-Gvir inaccettabili e non degni di un ministro.

Israele e Ben-Gvir hanno affrontato critiche internazionali crescenti dopo che il ministro ha pubblicato un video che mostrava attivisti di Gaza detenuti e inginocchiati con le mani legate. Gli organizzatori della flottiglia hanno detto che tra i 430 attivisti detenuti ci sono cittadini italiani e della Corea del Sud. La flottiglia era diretta a Gaza per portare aiuti umanitari, ma Israele l'ha intercettata in acque internazionali.

La situazione è stata criticata anche dalla Francia, che ha deciso di bandire Ben-Gvir dal suo territorio. L'Italia ha chiesto alla Comunità Europea di discutere sanzioni contro Ben-Gvir, mentre il governo italiano ha definito il trattamento riservato agli attivisti 'inaccettabile' e ha convocato l'ambasciatore israeliano per spiegazioni. La Comunità Europea ha già espresso preoccupazione per la situazione e ha chiesto a Israele di rispettare i diritti umani.

La situazione è complessa e in evoluzione, ma è chiaro che il trattamento riservato agli attivisti è stato criticato da molti e che la situazione potrebbe avere conseguenze importanti





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