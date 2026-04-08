Italia Leader nella Lotta all'Epatite C: Obiettivo Eliminazione Entro il 2030

L'Italia si pone l'ambizioso obiettivo di eliminare l'epatite C entro il 2030, grazie a una strategia di screening intraospedaliero e a un ruolo di leadership a livello europeo. Risultati tangibili e l'impegno costante verso la cura e la prevenzione.

L'Italia, con l'Istituto Superiore di Sanità ( ISS ) e il Ministero della Salute , si pone l'ambizioso obiettivo di eliminare l'epatite C entro il 2030, assumendo un ruolo di leadership a livello europeo. La strategia chiave, spiegata dal professor Emanuele Nicastro, epatologo pediatrico e vicepresidente della Sigenp, è la micro-eliminazione attraverso lo screening intraospedaliero.

Questo approccio, che prevede l'integrazione del test HCV negli esami del sangue di routine, si rivela semplice, sostenibile ed efficace, consentendo di individuare le infezioni non diagnosticate e di garantire un rapido accesso alle cure, riducendo il rischio di complicanze gravi come la cirrosi e il cancro al fegato. L'epatite C, causata dal virus HCV, è una delle principali cause di trapianto e di malattie croniche del fegato a livello mondiale. L'infezione acuta, spesso asintomatica, può cronicizzarsi nel 50-80% dei casi. \La trasmissione del virus HCV avviene principalmente attraverso il contatto con il sangue di persone infette. Questo può verificarsi attraverso l'uso di droghe per via endovenosa, lo scambio di aghi e siringhe, punture accidentali con aghi contaminati, procedure mediche o chirurgiche con strumenti non sterilizzati adeguatamente, trasfusioni di sangue infetto, piercing e tatuaggi eseguiti con strumenti non sterili e lo scambio di oggetti personali come rasoi, spazzolini da denti e attrezzature per manicure e pedicure. La trasmissione sessuale è meno comune, ma possibile, così come la trasmissione madre-feto durante la gravidanza o il parto, sebbene rara. Negli ultimi cinque anni, lo screening ha coinvolto oltre 3,1 milioni di persone, identificando più di 19.000 infezioni attive, e circa 4.000 persone senza fattori di rischio noti sono state avviate al trattamento, dimostrando l'importanza di intercettare il sommerso. \I dati presentati al convegno ISS, dedicato alle alleanze contro le epatiti virali e le malattie del fegato, evidenziano l'avanzamento dell'Italia nel trattamento dell'epatite C, con oltre 280.000 pazienti trattati, il numero più elevato in Europa. Loreta Kondili, responsabile del monitoraggio nazionale dello screening HCV, sottolinea l'efficacia delle strategie adottate e la necessità di proseguire con determinazione verso l'eliminazione del virus entro il 2030. Il rischio di infezione persiste anche in assenza di fattori di rischio evidenti, spesso legato a esposizioni passate. Il professor Nicastro sottolinea l'importanza di ridurre sostanzialmente questa patologia, pur riconoscendo che l'eradicazione completa richiederà tempo, e sostiene l'obiettivo dell'OMS di identificare almeno l'80% delle persone idonee alla terapia antivirale diretta, ridurre le nuove infezioni del 90% e la mortalità del 65%. L'impegno italiano è cruciale per raggiungere questi traguardi e liberare il paese dall'epatite C





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