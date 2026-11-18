L'Italia approverà entro dicembre un decreto per bloccare l'accesso ai social network ai minori 13-15 anni, seguendo i modelli di Australia e Brasile.

L'Italia si prepara a diventare l'ultima nazione europea a introdurre restrizioni severe all'accesso dei social network per i minori di età, un passo legislativo che mira a proteggere i giovani dalle dipendenze digitali. Il Parlamento è atteso a approvare un emendamento a un decreto governativo sulla sicurezza entro la fine del mese di dicembre, seguendo l'esempio di paesi come l'Australia, il Brasile e la Grecia. Questa misura normativa rappresenta una risposta diretta alle crescenti preoccupazioni mondiali riguardo all'impatto delle piattaforme digitali sulla salute mentale dell'infanzia e dell'adolescenza.

Dettagli normativi e vincoli per l'età

La proposta di legge stabilisce che i minori compresa tra i 13 e i 15 anni non potranno accedere alle piattaforme social se i loro account non sono direttamente collegati e monitorati da uno dei genitori. Questa regola intende garantire che i genitori abbiano un ruolo attivo e consapevole nell'utilizzo dei social media da parte dei propri figli. Le piattaforme di social media saranno tenute a verificare rigorosamente l'età dei propri utenti, seguendo linee guida specifiche che saranno elaborate dall'autorità italiana di regolamentazione delle telecomunicazioni, l'AGCOM, entro nove mesi dall'entrata in vigore del decreto.

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Posizioni della coalizione di governo

Il emendamento è sostenuto dalla coalizione di destra guidata dalla premier Giorgia Meloni e da Fabio Rampelli, esponente di spicco del partito Fratelli d'Italia. Rampelli ha definito questa normativa un "decisivo turning point" per i genitori che lottano contro la dipendenza digitale dei figli e per i minori stessi. Sebbene l'emendamento sia stato visionato da Reuters, non è stato ancora presentato formalmente al Palazzo Madama, ma si prevede che subirà modifiche durante le intense discussioni parlamentari in corso. L'obiettivo è bilanciare la protezione dei minori con la necessità di non soffocare l'innovazione digitale, escludendo espressamente le applicazioni educative dal divieto generale.

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Impatto sul mercato e prossimi passi

Le società di social media, che includono nomi come Instagram, TikTok, Snapchat, Kick, YouTube, Facebook, Twitch, Reddit, Threads e X, si trovano sotto una crescente pressione per modificare i propri algoritmi. Questa pressione nasce dalla consapevolezza che le loro piattaforme potrebbero contribuire attivamente a una crisi di salute mentale tra i bambini. L'elaborazione delle linee guida da parte dell'AGCOM entro nove mesi rappresenterà una fase cruciale per l'implementazione concreta delle regole. Gli operatori del settore dovranno adeguare le loro infrastrutture di verifica dell'età per garantire la conformità con la nuova normativa italiana, stabilendo nuovi standard per la protezione dei minori online.