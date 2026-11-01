Italia morte sul lavoro: scudo ispettivo 2024 e 1200 vittime annue

In Italia muoiono 1200 lavoratori l'anno. La riforma del 2024 introduce lo scudo ispettivo che limita i controlli, nonostante il 74% degli accessi rilevi violazioni.

In Italia si registrano statistiche allarmanti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con una media di tre vittime fatali ogni giorno che portano a un totale di 1200 decessi annuali. A queste tragiche perdite si aggiungono 600mila feriti, facendo emergere un ritmo inaccettabile di incidenti che vede un morto ogni otto ore e un ferito ogni minuto. Nonostante questa emergenza sanitaria e sociale, il governo Meloni ha implementato nel 2024 una normativa che introduce un effettivo scudo ispettivo per le aziende controllate.

Scudo ispettivo e lista di conformità

Il meccanismo controverso, voluto dalla ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone, prende il nome di lista di conformità ed è stato istituito dall'articolo 29 del decreto 19/2024. La procedura stabilisce che se un ispettore effettua un controllo in azienda senza rilevare alcuna contestazione, l'impresa ottiene una forma di immunità temporanea. Per un periodo di dodici mesi, il datore di lavoro viene rimosso dalle priorità degli organi di vigilanza, evitando così nuove ispezioni su qualsiasi argomento, inclusa la salute e la sicurezza dei dipendenti.

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Successivamente, il decreto legislativo 103/2024 ha ampliato la portata di questo scudo estendendolo anche agli accertamenti amministrativi. Una regola dal sapore paradossale è stata aggiunta per agevolare le imprese: chi sta per subire un controllo deve essere avvisato con un preavviso di dieci giorni. Questa regola vale salvo casi di urgenza o accessi a sorpresa opportunamente motivati, con lo scopo dichiarato di consentire il reperimento della necessaria documentazione da parte delle aziende sottoposte a verifica.

Opinioni sindacali e dati dell'Ispettorato

L'idea alla base di questa norma è che gli organismi di ispezione, iniziando dall'Ispettorato nazionale del lavoro, non debbano sprecare tempo a esaminare la documentazione di un numero eccessivo di imprese, specialmente quelle classificate a basso rischio. L'obiettivo sulla carta era alleggerare il peso burocratico per le aziende e premiare quelle inserite nella lista di conformità, dotandole di una certificazione di buona condotta. Tuttavia, il Ministero del Lavoro ha specificato che è sempre possibile tornare a controllare se arrivano denunce di violazioni in materia di sicurezza, soprattutto se provenienti dall'autorità giudiziaria.

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Antonio Di Franco, capo del sindacato degli edili Fillea-Cgil, ha criticato aspramente la riforma, definendo il preavviso obbligatorio di dieci giorni come il sistema perfetto per ordinare le carte prima dell'arrivo degli ispettori. La Relazione Annuale per il 2025 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro evidenzia che tre controlli su quattro trovano irregolarità. Nello specifico, il 74 per cento dei 157.381 accessi effettuati l'anno scorso dai vari organismi competenti ha rilevato violazioni delle normative vigenti.

Costi economici e contesto normativo

L'inosservanza delle regole di tutela del lavoro ha un costo elevato per il Paese, stimato tra il 3 e il 6,3 per cento del Pil, pari a 48-110 miliardi di euro annuali. Questa stima risale alla Relazione finale sull'impatto economico e sociale degli infortuni sul lavoro del 2022, commissionata da una Commissione parlamentare d'inchiesta. È difficile credere che la situazione sia migliorata significativamente da allora, visto che la riforma del 2024 ha inviato un segnale ambiguo sull'efficacia dei controlli.

La figura della ministra Calderone, ex consulente del lavoro e presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, ha suscitato dibattiti sul conflitto di interessi, dato che alla guida dell'Ordine oggi vi è il marito Rosario De Luca. I dati mostrano un aumento delle ispezioni rispetto al passato: da circa 63.000 nel 2022 si è passati a oltre 157mila, con 4.366 ispettori attivi, inclusi personale Inl, Inps, Inail e Carabinieri per la tutela del lavoro.

Frammentazione e difficoltà per le imprese

Nonostante l'aumento numerico, Giancarlo Sponchia, presidente dell'Aniv, calcolava nel 2024 che ogni azienda potesse aspettarsi un controllo solo una volta ogni diciotto anni. Il problema delle ispezioni non riguarda solo lo scudo ispettivo, ma anche la frammentazione degli organi di vigilanza tra enti statali e regionali. L'Ispettorato nazionale del lavoro opera accanto a quelli regionali di Sicilia, Bolzano e Trento, mentre Inail e Inps gestiscono rispettivamente assicurazioni e contributi.

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Per un'impresa poco scrupolosa, rimane relativamente facile evitare i controlli, specialmente considerando che la burocrazia è spesso difficile da rispettare per le piccole imprese senza errori. La normativa cerca di bilanciare la semplificazione con la sicurezza, ma i dati sulle vittime e sulle violazioni riscontrate suggeriscono che lo scopo di tutelare i lavoratori potrebbe essere compromesso da meccanismi che riducono la sorpresa e la frequenza degli interventi ispettivi.