Italia, paradiso fiscale per pochi: 52.200 contribuenti sfruttano le agevolazioni

Nonostante la complessità della riforma fiscale, l'Italia continua ad attrarre contribuenti con regimi agevolati, soprattutto impatriati e neoresidenti con elevati patrimoni. Analisi dei dati e delle implicazioni per il bilancio dello Stato.

Nel complesso panorama legislativo italiano, caratterizzato da continue modifiche e dalla promessa di maggiore certezza del diritto con la riforma fiscale , emerge un'area di vantaggio tributario per una specifica categoria di contribuenti.

I dati relativi alle dichiarazioni dei redditi del 2025 (anno d'imposta 2024) rivelano che 52.200 contribuenti hanno beneficiato di diverse agevolazioni fiscali, sfruttando disposizioni stratificate nel tempo che favoriscono chi si trasferisce in Italia dall'estero, in particolare coloro che possiedono patrimoni significativi e una maggiore capacità di spesa. Parallelamente, sono stati compiuti sforzi per ridurre la pressione fiscale sui contribuenti italiani attraverso la riduzione delle aliquote IRPEF, il taglio al cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti e la recente diminuzione della seconda aliquota.

Tuttavia, i regimi di attrazione per i contribuenti esteri hanno suscitato un interesse maggiore rispetto alle modifiche all'IRPEF per la maggioranza dei 43 milioni di contribuenti italiani. Due agevolazioni principali attirano l'attenzione: il regime per gli impatriati, che rappresenta circa l'86% dei beneficiari (quasi 45.000 adesioni), e il regime per i neoresidenti, spesso definiti 'paperoni'.

Il regime per gli impatriati, pur in crescita, mostra i primi segnali di una restrizione dovuta a recenti decreti attuativi, con una minore percentuale di contribuenti tassati al 50% o al 40%. Il reddito medio dei beneficiari di queste agevolazioni è significativamente superiore alla media nazionale, attestandosi intorno ai 121.000 euro.

Il regime per i neoresidenti, che prevede una tassazione piatta sui redditi esteri, ha visto un aumento delle soglie di reddito necessarie per l'accesso, passando da 100.000 a 200.000 euro e, più recentemente, a 300.000 euro. Il numero di contribuenti che aderiscono a questo regime è salito a 1.631, con una crescita continua.

L'impatto finanziario di questi regimi attrattivi sul bilancio dello Stato italiano è relativamente limitato rispetto all'IRPEF complessiva, ammontando a circa 315 milioni di euro tra il 2020 e il 2023. Tuttavia, si sostiene che questi contribuenti, grazie alla loro capacità di spesa, possano generare ulteriori entrate attraverso le imposte indirette e favorire nuovi investimenti in Italia.

La Corte dei Conti ha evidenziato un effetto distorsivo, sottolineando che questi regimi tendono a favorire soggetti che trasferiscono la propria residenza in Italia per motivi lavorativi, residenziali o di altra natura, senza necessariamente impegnarsi in investimenti produttivi nel Paese. Questa situazione solleva interrogativi sull'efficacia di tali misure nel promuovere una crescita economica sostenibile e inclusiva





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