Italia per due, Fabio Caressa e Benedetta Parodi sul nuovo show di TV8

Il nuovo travel show con Caressa e Parodi parte il 16 novembre su TV8. Dieci città esplorate in vent'puntate per scoprire esperienze uniche e locali speciali.

Il nuovo format di intrattenimento viaggiero "Italia per Due" arriva su TV8 con una conduzione d'eccezione affidata alla storica coppia mediatica composta da Fabio Caressa e Benedetta Parodi. Il programma, prodotto da Banijay Italia, inaugurerà la sua stagione con la prima TV assoluta a partire dal 16 novembre. Gli episodi andranno in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20.30, offrendo agli spettatori un'esperienza immersiva nel territorio nazionale.

Struttura del viaggio e format originale

Il concept si basa su un'esplorazione completa della penisola italiana attraverso vent'puntate dedicate a altrettante destinazioni. La scelta delle tappe copre l'arco alpino fino al tacco dello stivale, includendo città come Milano, Firenze, Bergamo, Genova, Bologna, Roma, i Castelli romani, Torino, le Langhe, la Valtellina, Como, Bari, Matera, Palermo, Trapani, Perugia, Napoli, la Calabria, Trento e Reggio Emilia. Ogni episodio è strutturato per offrire uno sguardo diverso rispetto ai percorsi turistici tradizionali.

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La dinamica centrale vede i due conduttori mettersi alla prova in tre esperienze diverse per ogni località visitata. Le attività proposte variano dalle discipline più adrenaliniche alle tradizioni locali legate ai costumi e al food. In ogni tappa, Caressa e Parodi incontrano tre personaggi locali esperti e appassionati che condividono la loro profonda conoscenza del territorio. Questi ospiti guidano i conduttori in attività uniche che riflettono l'identità specifica di ogni zona esplorata.

Dinamiche tra i conduttori e giudizi finali

Il viaggio attraverso l'Italia avviene a bordo di un'automobile, che funge da set naturale per le interazioni tra i due conduttori. Questo spazio intimo diventa il palcoscenico per battibecchi, complicità e imprevisti tipici delle relazioni, offrendo uno spaccato autentico del loro rapporto. Durante gli spostamenti, Fabio e Benedetta commentano le esperienze appena vissute, analizzando ciò che li ha divertiti, le difficoltà incontrate e i momenti che li hanno entusiasmati.

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Al termine delle sfide, i conduttori devono valutare il lavoro dei tre locali incontrati per decretare il vincitore della puntata. Il criterio di scelta si basa sull'unicità e imperdibilità dell'esperienza proposta. Il locale che verrà considerato il migliore vincerà un viaggio offerto da Boscolo, aggiungendo un premio concreto alla competizione amichevole. Questo meccanismo premia chi ha saputo meglio rappresentare lo spirito del territorio visitato.

Esperienze uniche e dettagli tecnici del programma

Le attività proposte spaziano in un panorama culturale molto ampio, spaziando dalla storia all'adrenalina pura. Gli spettatori potranno assistere alla rievocazione dell'atmosfera aristocratica siciliana del diciannovesimo secolo o partecipare alla rievocazione storica annuale di Bevagna. Le sfide includono anche sport inaspettati come il curling in Valtellina, l'hockey su pista a Matera o il pétanque nella bocciofila di Genova.

Oltre alle sfide sportive e storiche, il programma dedica spazio alle tradizioni lavorative e agricole. È possibile vedere i conduttori impegnati nella corsa dei "Magut", i muratori lombardi, o prendersi cura degli animali come veri mandriani. Il team creativo dietro il programma è guidato dalla cura di Luca Danesi, mentre la sceneggiatura è firmata da Alessandro Saitta, Barbara Rempi, Leonardo Diana e Andrea Pettinari. La regia è curata da Alberto Di Paola e Enea Sansaro.

Pianificazione futura e disponibilità digitale

Oltre all'impatto immediato sulla televisione generalista, il format è strutturato per garantire una presenza continua sul web. Dopo la messa in onda su TV8, gli episodi saranno disponibili prossimamente sulle piattaforme digitali Sky e Now. Questa strategia multicanale mira a raggiungere un pubblico più ampio e flessibile, adattandosi alle diverse abitudini di consumo dei contenuti video contemporanei.

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Il programma si propone anche come una guida pratica per i viaggiatori. Oltre all'intrattenimento, "Italia per Due" fornisce numeri utili e indirizzi per replicare le esperienze più belle mostrate in puntata. Questa caratteristica didattica trasforma lo spettacolo in uno strumento utile per chi desidera scoprire nuove destinazioni italiane in modo autonomo, valorizzando il patrimonio culturale locale attraverso le lenti di conduttori di grande popolarità.