Italia: Pil cresce ma redditi famiglie calano dell'1% nel secondo trimestre 2026

L'Ocse conferma il paradosso italiano: nel Q2 2026 il reddito reale delle famiglie scende dell'1% nonostante la crescita del Pil, eroso da inflazione e tagli ai welfare.

L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ( Ocse) ha reso noti i dati relativi al secondo trimestre del 2026, evidenziando una dinamica economica distintiva per l' Italia. Sebbene il Prodotto Interno Lordo (Pil) reale pro capite continui a registrare una crescita, il reddito reale delle famiglie nazionali è diminuito dell'1%. Questo scarto negativo si registra dopo un recupero dello 0,4% avvenuto nel primo trimestre dello stesso anno, delineando un quadro in cui la produzione economica non si traduce automaticamente in benessere disponibile per i cittadini.

Il fenomeno emerge con forza se confrontato con la media dei Paesi Ocse, dove la contrazione del reddito reale per abitante si è fermata a una modesta flessione dello 0,1%. La differenza sottolinea una fragilità strutturale italiana, in cui la ricchezza generata dal sistema produttivo non viene distribuita nelle stesse proporzioni ai bilanci domestici rispetto ad altre economie avanzate.

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Meccanismo dell'erosione del potere d'acquisto

La contrazione del reddito reale delle famiglie italiane nel secondo trimestre del 2026 è guidata principalmente dall'inflazione, che si è attestata all'1,4% in quel periodo. Questo tasso erode direttamente il potere d'acquisto dei redditi nominali, riducendo la quantità effettiva di beni e servizi che le famiglie possono permettersi. A questo fattore macroeconomico si somma una riduzione delle prestazioni sociali nette, che contribuisce ulteriormente a comprimere le risorse effettivamente disponibili per il consumo e il risparmio.

È fondamentale distinguere tra Pil reale pro capite e reddito reale delle famiglie. Il primo misura l'evoluzione dell'attività economica per abitante, mentre il secondo fotografa quanto rimane effettivamente a disposizione delle persone dopo aver considerato le diverse componenti del reddito e l'effetto dell'inflazione. Due indicatori che possono muoversi in direzioni opposte, come sta avvenendo attualmente nel caso italiano.

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Confronto internazionale e posizioni dei principali partner

Analizzando i dati dell'organizzazione parigina su vent'una economie, si nota che dodici hanno registrato un aumento del reddito reale delle famiglie, mentre soltanto otto hanno visto una diminuzione. Il Gruppo dei Sette (G7) mostra un rallentamento, ma non con la stessa intensità dell'Italia. Negli Stati Uniti, la flessione è stata contenuta allo 0,1% dopo diversi trimestri di crescita, mentre il Pil reale pro capite è aumentato dello 0,5%. Questa disparità evidenzia come l'Italia sia un caso outlier rispetto ai principali alleati economici.

Altri Paesi Ocse mostrano dinamiche contrastanti. In Canada, il reddito reale pro capite è aumentato dell'1,5%, grazie alla crescita delle retribuzioni in settori come finanza, immobiliare, gestione aziendale e commercio, supportato anche da un pagamento una tantum del governo per compensare l'aumento dei costi alimentari. Nel Regno Unito, l'indicatore è cresciuto dell'1%, sostenuto dall'aumento dei trasferimenti sociali e dalla riduzione degli oneri fiscali sui redditi e sul patrimonio.

Impatto sui consumi e scenari futuri

In Polonia, il reddito reale pro capite delle famiglie è aumentato del 2,5%, favorito dalla crescita delle retribuzioni e dei redditi netti da capitale, mentre il Pil pro capite è salito dell'1,2%. All'estremo opposto si colloca il Cile, con una flessione del 3,5% dovuta all'aumento dell'inflazione e della disoccupazione, e la Finlandia, che ha registrato una contrazione del 2% pur in presenza di un Pil pro capite in crescita dello 0,4%.

Il dato italiano riporta al centro la questione della capacità della crescita economica di trasformarsi in reddito disponibile. Se l'attività produttiva tiene ma le famiglie perdono potere d'acquisto, il rischio è che la ripresa rimanga poco percepibile nella vita quotidiana. La debolezza dei consumi continuerà a rappresentare un freno alla domanda interna, evidenziando come i tradizionali indicatori macroeconomici non bastino a descrivere la salute economica delle famiglie italiane nel 2026.