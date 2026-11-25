L'Italia registra il 28% dei casi di morbillo in Europa, superando la media Ue. Unicef e esperti invocano campagne vaccinali per fermare l'epidemia e proteggere i bambini.

L' Italia si posiziona al vertice delle classifiche preoccupanti relative alle malattie infettive, diventando il Paese europeo con il maggior numero di casi di morbillo. Secondo i dati recenti, il 28% di tutte le infezioni registrate nell'Unione europea e nello Spazio economico europeo è concentrato nel nostro territorio. Questo scenario epidemiologico critica attira l'attenzione di organizzazioni internazionali e autorità sanitarie locali, che mettono in guardia sulla gravità della situazione attuale. La circolazione del virus sta mettendo a rischio decenni di progressi precedenti nella salute pubblica e nella prevenzione delle epidemie.

Il primato italiano nel contagio

Il periodo che va dall'ottobre 2025 al settembre 2026 ha visto notificare 651 casi specifici di morbillo in Italia. Questo numero rappresenta una quota significativa, pari al 28%, del totale di 2.325 casi avvenuti nei 30 Paesi membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo. L'incidenza specifica per il nostro Paese è di 11 casi ogni milione di abitanti, una cifra più del doppio rispetto alla media europea, che si attesta a 5,1 casi per milione. Le regioni più colpite da questa ondata infettiva sono la Calabria, la Campania e il Lazio, che registrano i picchi più alti di trasmissione.

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La criticità della copertura vaccinale

Il fattore determinante per questa espansione epidemica è il calo delle vaccinazioni. Per interrompere efficacemente la circolazione del virus è necessario mantenere una copertura vaccinale che superi la soglia del 95% della popolazione con due dosi di vaccino. I dati del Ministero della Salute relativi al 2024 indicano che la prima somministrazione raggiunge il 94,77%, ma la copertura scende drasticamente all'84,45% per la seconda dose. In alcune aree geografiche specifiche del Paese, questa percentuale scende addirittura al di sotto del 70%, creando focolai di suscettibilità.

Le minacce per la salute pubblica

Massimo Ciccozzi, professore di Epidemiologia e Statistica medica presso l'Università Campus Bio-Medico di Roma, definisce il morbillo come un segnale di allarme critico, paragonandolo al canarino nelle miniere. In una popolazione priva di immunità di gregge, una sola persona infetta è in grado di trasmettere il virus a una media di 17-18 altre persone. Il contagio avviene per via aerea e può provocare febbre alta, eruzioni cutanee, polmonite, encefalite e, nei casi più gravi, il decesso. Un rischio meno noto ma grave è l'amnesia immunitaria, che danneggia la memoria del sistema immunitario e rende l'organismo più vulnerabile ad altre infezioni.

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Lo scenario internazionale e le vittime

La situazione non è limitata all'Europa. Negli Stati Uniti, dove la trasmissione endemica era stata eliminata 25 anni fa, al 19 novembre sono stati confermati 5.838 contagi, il dato più alto dal 1991, con almeno 12 decessi accertati. Tra le vittime figura un bambino sotto i cinque anni in Virginia. Il 96% delle persone contagiate non era vaccinato o aveva uno stato vaccinale sconosciuto. Anche il Messico e la Bolivia hanno perso lo status di eliminazione del morbillo, mentre in Europa Austria, Spagna e Regno Unito affrontano problemi simili di circolazione del virus.

Prevenzione e ruolo dell'Unicef

L'Unicef avverte che rischiamo di perdere decenni di progressi nella prevenzione. Catherine Russell, direttrice generale dell'Unicef, ricorda che il vaccino dal 2000 ha salvato quasi 59 milioni di vite. In Italia il vaccino contro morbillo, parotite e rosolia è gratuito e garantisce una protezione di circa il 97% dopo due dosi. Si consiglia di contattare il medico prima di recarsi in ambulatorio in caso di febbre ed eruzioni cutanee per evitare ulteriori contagi. Le lacune immunitarie accumulate durante la pandemia e la disinformazione sui vaccini hanno lasciato molti bambini senza protezione adeguata.