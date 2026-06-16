Italia pronta a contribuire allo sminamento dello stretto di Hormuz: 400-500 militari e quattro navi

L'Italia si prepara a inviare due cacciamine, una nave logistico e una scorta per la missione internazionale di sminamento nello stretto di Hormuz, dopo gli accordi Iran-USA. Il ministro Crosetto pone precondizioni politiche, mentre l'analista del Centro Moshe Dayan avverte Israele sulle conseguenze dell'intesa.

Dopo gli accordi tra Iran e Stati Uniti, l'obiettivo internazionale è riaprire lo stretto di Hormuz, cruciale per il transito del petrolio e per la stabilità dell'area mediorientale.

In questo contesto, l'Italia si prepara a contribuire con una missione di sminamento che potrebbe coinvolgere quattro unità della Marina Militare: due cacciamine, il Crotone e il Rimini, già a Gibuti per attività addestrative, una nave da supporto logistico e una nave di scorta, verosimilmente la Montecuccoli. Il contingente italiano potrebbe contare su 400-500 militari, pronti a operare in una delle rotte marittime più strategiche al mondo.

La partecipazione, tuttavia, non è ancora formalizzata: il ministro della Difesa Guido Crosetto ha ribadito la necessità di precondizioni quali una situazione di pace, l'accettazione della missione da tutte le parti coinvolte e l'autorizzazione del Parlamento italiano. Nel frattempo, la diplomazia internazionale si muove: Regno Unito, Francia e Germania hanno già manifestato la volontà di unirsi all'iniziativa, ma i tempi restano incerti.

La decisione finale dipenderà anche dall'evoluzione del dialogo tra Iran e Stati Uniti, dopo l'intesa che ha suscitato reazioni contrastanti nella regione. Dal punto di vista tecnico, l'Italia è già operativa. I cacciamine Rimini e Crotone stanno svolgendo esercitazioni a Gibuti, dimostrando la capacità di intervenire rapidamente. La nave da supporto logistico garantirà il rifornimento e la manutenzione, mentre la scorta assicurerà la protezione del gruppo.

La scelta della Montecuccoli, una fregata polivalente, sottolinea l'importanza di una presenza equilibrata tra capacità difensive e logistiche. Questa missione si inserisce in un quadro più ampio di sicurezza marittima, che vede l'Italia impegnata anche in altri teatri, come il Mar Rosso e il Mediterraneo orientale. La sminamento dello stretto di Hormuz è considerato prioritario per evitare incidenti che potrebbero innescare una crisi energetica globale, dato che circa il 20% del petrolio mondiale transita da lì.

Tuttavia, le condizioni politiche rimangono delicate: l'Iran ha condizionato la riapertura allo smantellamento delle sanzioni, mentre gli Stati Uniti chiedono garanzie sulla sicurezza delle navi. Parallelamente, si inserisce la riflessione di un analista del Centro Moshe Dayan, che in un'intervista ha commentato la situazione israeliana: 'O accetta l'intesa Trump-Iran, o per Israele sarà la catastrofe. Questa guerra è stata un fallimento totale: l'Iran è ancora in piedi e ancora armato. Presto a Netanyahu toccherà ritirarsi da Libano e Gaza.

I successi militari senza strategia politica portano alla disfatta.

' Queste parole evidenziano il legame tra la questione dello stretto e il più ampio conflitto mediorientale. Israele vede con preoccupazione l'asse Teheran-Washington, che potrebbe rafforzare l'Iran a scapito della sicurezza israeliana. L'analista sottolinea come i successi tattici di Israele non siano stati tradotti in obiettivi strategici, lasciando l'Iran intatto e in grado di riarmarsi.

La missione di sminamento, quindi, non è solo un'operazione tecnica, ma un tassello di un puzzle geopolitico complesso, dove l'Italia cerca di bilanciare gli interessi nazionali con la stabilità regionale. La decisione finale spetta al Parlamento, ma il tempo stringe: lo stretto di Hormuz rimane chiuso, e ogni giorno di blocco costa all'economia globale miliardi di dollari





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