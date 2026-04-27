Italia pronta a ricorrere alla clausola nazionale per sbloccare 30 miliardi di euro

L'Italia valuta l'attivazione della clausola nazionale del Patto di Stabilità e Crescita per liberare fino a 30 miliardi di euro, in assenza di un intervento europeo unificato contro gli effetti economici del conflitto in Iran. La Lega spinge per un'azione unilaterale, mentre Forza Italia e Fratelli d'Italia preferiscono soluzioni condivise con l'Ue. Il Mef fornirà indicazioni in audizione parlamentare.

In ballo ci sono quasi 30 miliardi di euro, somme potenzialmente disponibili grazie alla flessibilità concessa nell'applicazione delle regole di bilancio europee. È quanto l'Italia potrebbe liberare qualora decidesse di ricorrere alla clausola nazionale prevista dall'articolo 26 del Patto di Stabilità e Crescita.

Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha sempre sottolineato la preferenza per un intervento europeo unificato per contrastare gli effetti economici del conflitto in Iran, ma la sospensione generalizzata delle regole di bilancio è stata accantonata dalla Commissione europea, poiché richiederebbe una grave recessione nell'Unione. Roma, quindi, non esclude di agire in autonomia per finanziare gli aiuti energetici. L'ipotesi circola nella maggioranza con diverse sfumature.

La Lega, ad esempio, si pone come apripista per un'azione unilaterale qualora Bruxelles continui a temporeggiare. In vista della risoluzione di maggioranza che il Parlamento dovrà approvare per il Documento programmatico di bilancio, il Carroccio, come spiegato dal senatore Claudio Borghi, è pronto a chiedere l'abbandono del Patto, eventualmente anche in modo unilaterale. La risoluzione dovrà fungere da sintesi delle posizioni. Per Forza Italia, invece, sarebbe preferibile costruire percorsi condivisi con l'Ue, come ribadito dal portavoce azzurro Raffaele Nevi.

Facendo solo debito su debito, alla fine pagano sempre gli italiani, ha aggiunto il responsabile economico di FI, Maurizio Casasco, sottolineando che ciò inciderebbe sui tassi e, di conseguenza, su mutui e crediti. Casasco ha rilanciato la proposta del Ministro degli Esteri e leader del partito, Antonio Tajani, per una revisione del Pnrr focalizzata sull'energia o per una rimodulazione dei fondi di coesione. Fratelli d'Italia, invece, si mostra attendista.

Lascierei lavorare il Governo, il Mef e il Parlamento e, come ha detto Giorgia Meloni, eviterei voli pindarici o fuochi d'artificio. Continuiamo ad attuare il piano quinquennale dell'esecutivo, che finora ha portato buoni risultati anche a livello economico, ha sottolineato Marco Osnato, responsabile economia del partito e Presidente della Commissione Finanze della Camera. Sarà il Mef, domani in audizione parlamentare, a fornire indicazioni.

La mancata uscita dalla procedura per disavanzo eccessivo, per alcune centinaia di milioni, ha complicato i piani e ridotto gli spazi d'intervento. Se i costi dell'agevolazione edilizia hanno fatto lievitare la spesa netta dello scorso anno, la fiammata dei prezzi provocata dalle tensioni su petrolio e gas, conseguenza della crisi nel Golfo Persico, gonfierà la spesa del prossimo anno, spingendola potenzialmente oltre il tetto concordato con Bruxelles.

La guerra potrebbe rientrare tra le circostanze eccezionali al di fuori del controllo dello Stato membro, capaci di comportare rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche. Basti pensare che il solo taglio di 25 centesimi sui prezzi dei carburanti, in scadenza il primo maggio, è costato un miliardo per 45 giorni.

L'attivazione della clausola permetterebbe una flessibilità pari all'1,5%, percentuale tarata sui valori del 2021, si parla dunque di circa 27-30 miliardi, anche se l'entità dell'eventuale scostamento potrebbe assestarsi tra i 20 e i 25 miliardi. Per poter attivare la clausola servirà tuttavia il via libera del Consiglio, ovvero della maggioranza qualificata degli Stati membri. La spesa aggiuntiva sarà sottoposta a monitoraggio e la flessibilità sarà concessa esclusivamente per le voci di spesa per le quali è stata richiesta.

Per Bruxelles, infatti, tale misura non deve distogliere i Paesi dal proprio percorso di correzione dei conti pubblici





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