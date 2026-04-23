Italia protagonista sulla Luna: astronauti pronti per il decollo e tecnologie all'avanguardia

L'Italia si prepara a un ruolo chiave nell'esplorazione lunare con la costruzione di habitat, lander e sistemi di comunicazione, mentre la situazione geopolitica rimane tesa nello Stretto di Hormuz e l'INPS promuove iniziative culturali.

L'Italia si prepara a un ruolo di primo piano nell'esplorazione lunare, con astronauti destinati a camminare sulla Luna. L'annuncio è stato fatto a Roma dal presidente dell' Agenzia Spaziale Italiana , Teodoro Valente, durante un incontro al ministero delle Imprese e del Made in Italy.

L'Italia contribuirà con tecnologie chiave per la superficie lunare, tra cui un lander e sistemi avanzati per le comunicazioni e la navigazione. Sebbene i nomi degli astronauti italiani non siano stati ancora rivelati, si ipotizza la possibile partecipazione di figure di spicco come Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti, selezionati dal corpo astronauti e dalle riserve dell'Agenzia Spaziale Europea.

Un elemento centrale della partecipazione italiana è l'accordo con la NASA per la costruzione del Mph (Multi-Purpose Habitat), un modulo abitativo lunare di circa 14 tonnellate, progettato per ospitare due astronauti per almeno sette giorni. Valente ha sottolineato che si tratta di un vero e proprio gioiello tecnologico, previsto per essere completato nel 2032 e lanciato nel 2033, con una vita operativa stimata di almeno due anni.

Oltre all'habitat, l'Italia sarà determinante nello sviluppo del primo lander lunare europeo, progettato dall'ESA per il trasporto di carichi verso e dalla superficie lunare. Leonardo, con il suo sito di Nerviano (Milano), realizzerà sistemi robotici nell'ambito del programma Prospect. Telespazio, una joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%), guiderà il progetto Moonlight, il sistema di telecomunicazioni e navigazione lunare. Parallelamente, la situazione geopolitica rimane tesa.

Israele dichiara di non essere responsabile di attacchi e minaccia di 'sparare e uccidere' chi posiziona mine nello Stretto di Hormuz, sostenendo di controllarne l'accesso. Le forze americane hanno ordinato a 31 navi di invertire la rotta, mentre l'Iran attiva i propri sistemi di difesa aerea a Teheran. Il presidente Trump ha ordinato l'eliminazione di navi posamine nello Stretto, ma ha anche concesso una tregua prolungata nella guerra con l'Iran.

Infine, l'INPS, oltre al suo ruolo previdenziale, si impegna nella promozione culturale, come dimostra il sostegno al festival estivo di musica classica e lirica 'La musica è una cosa meravigliosa', sottolineando l'importanza del benessere non solo economico, ma anche personale e dell'accesso alla bellezza. La direttrice generale dell'INPS, Valeria Vittimberga, ha evidenziato l'impegno dell'istituto a essere più vicino alla popolazione, promuovendo la coesione nazionale attraverso iniziative culturali





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