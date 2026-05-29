Italia prudente dopo l'incidente del drone in Romania: Meloni condanna Mosca ma si teme un'escalation

La premier italiana definisce l'azione russa un atto gravissimo, ma il governo frena sull'adesione Ucraina all'Ue. Intanto, tensioni tra i partiti di maggioranza sulla risoluzione europea.

ROMA. La reazione dell' Italia all'incidente del drone russo in Romania è stata immediata e dura, ma anche carica di cautela. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha definito l'accaduto un atto gravissimo che ignora ogni limite e mette a rischio la sicurezza dell' Unione Europea .

Parlando di guerra di aggressione, la premier ha sottolineato che la Russia non risparmia nessuno. Tuttavia, dietro le quinte di Palazzo Chigi e della Farnesina, prevale una prudenza strategica. L'incidente, che ha visto un drone colpire un edificio civile in Romania, un paese membro della NATO e dell'UE, ferendo due cittadini, è stato interpretato da diverse ricostruzioni come una reazione di Vladimir Putin all'accelerazione del percorso di adesione dell'Ucraina all'UE.

L'intero governo italiano ora frena, spingendo affinché si rispetti la tabella di marcia che prevede prima il via libera ai paesi dei Balcani. Durante tutta la giornata, i contatti diplomatici si sono moltiplicati con le cancellerie europee e con i vertici dell'Alleanza atlantica.

Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko ha dichiarato al presidente francese Emmanuel Macron che, essendo il leader europeo più longevo al potere, dovrebbe assumere il ruolo guida nei colloqui con Mosca, escludendo di fatto la premier Meloni con un commento sessista. In questo clima, la diplomazia italiana ondeggia tra attacchi e aperture. Nelle stanze del governo si predica sangue freddo, con il timore che l'incidente possa trasformarsi in qualcosa di più grande.

Il motto è: non si può far scoppiare una guerra per caso. A Roma viene accolto con un primo timido sospiro di sollievo il tentativo del Cremlino di prendere le distanze dall'episodio, sostenendo che non si tratti di un drone russo. La versione sembra poco credibile, ma apre uno spiraglio. L'equilibrio tra fermezza e cautela resta difficile.

Il governo deve ribadire la compattezza euroatlantica e la piena solidarietà a Bucarest, come dimostra la scelta di inviare entro metà giugno una task force dell'Aeronautica militare nella base NATO di Costanza, in Romania. Non si tratta della consueta operazione di air policing, ma di addestrare i piloti romeni contro le incursioni dei droni. Il timore è che incidenti simili possano ripetersi.

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha parlato di pericolosa e irresponsabile escalation, mentre il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha nuovamente chiesto a Mosca un impegno serio per una pace giusta e duratura. Questa ambizione è condivisa da tutta Europa e dovrebbe essere discussa anche al vertice E5 tra Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Polonia, inizialmente ipotizzato per il 2 giugno ma ancora incerto. Roma, data la concomitanza con la Festa della Repubblica, ne ha chiesto lo slittamento.

Gli incastri di agenda sono però complicati: il 5 giugno è previsto un summit tra i leader UE e i Balcani occidentali a Tivat, in Montenegro, dove inevitabilmente si parlerà anche del percorso di adesione di Kiev, in vista del Consiglio UE del 18 e 19 giugno. Questo appuntamento agita già il centrodestra italiano. La premier dovrà presentarsi a Bruxelles con un mandato proveniente da una risoluzione di maggioranza da votare in Parlamento.

La Lega mette subito le cose in chiaro: il senatore Claudio Borghi afferma che nel testo della risoluzione non si dovrà parlare di adesione dell'Ucraina, definendo questa contrarietà non negoziabile. Giura che quelle parole spariranno quando il testo arriverà sulla sua scrivania. Sulla stessa lunghezza d'onda Roberto Vannacci, leader di Futuro nazionale, che non crede nemmeno che la Russia sia dietro l'incidente in Romania.

Vannacci minimizza le minacce di Dmitrij Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, sostenendo che aveva già minacciato attacchi nucleari senza conseguenze. Aggiunge che, essendo l'Italia parte in causa nella guerra contro la Russia attraverso la fornitura di armi all'Ucraina, deve tollerare le minacce di Mosca senza lamentarsi. Le posizioni interne evidenziano le tensioni nella maggioranza, mentre la diplomazia italiana cerca di mantenere un difficile equilibrio tra condanna e cautela





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