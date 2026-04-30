Italia recupera 337 beni culturali dagli Stati Uniti: un successo di collaborazione internazionale

Dopo un’intensa collaborazione tra Italia e Stati Uniti, 337 reperti archeologici e opere d’arte trafugati sono stati rimpatriati. Tra questi, una testa in marmo di Alessandro Magno e sculture egizie in basalto. Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha sottolineato l’importanza della tutela del patrimonio culturale come bene pubblico universale. L’accordo bilaterale, rinnovato nel 2025, ha rafforzato i controlli doganali e la cooperazione tra le autorità dei due Paesi. Dal 2022, migliaia di opere sono state restituite all’Italia, per un valore complessivo di decine di milioni di euro.

Reperti archeologici, materiali archivistici e opere d’arte recuperati da scavi clandestini o sottratti a istituzioni culturali: sono di questo tipo la maggior parte dei 337 beni rimpatriati dagli Stati Uniti e presentati mercoledì alla Caserma “La Marmora” di Roma, sede del reparto operativo dei carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (Tpc).

L'Italia è rientrata in possesso di questa importante parte dei suoi beni culturali grazie a una serie di operazioni condotte dal Tpc, che si è conclusa tra il dicembre 2025 e l’aprile 2026. Durante la presentazione, il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha elogiato l'eccellente risultato che è stato possibile grazie alla collaborazione tra i due Paesi: La cultura non si perde, non si dimentica, ma si tutela, si recupera e, soprattutto, si restituisce alla collettività.

Queste testimonianze preziose saranno ora oggetto di studio, tutela e valorizzazione affinché possano tornare ai luoghi di provenienza e alla fruizione pubblica. L’eccellente risultato che celebriamo oggi è frutto di un lavoro corale, che coinvolge istituzioni, forze dell’ordine, esperti di Italia e Stati Uniti. E poi ha aggiunto: Il nostro è un impegno che guarda al futuro: proteggere il nostro patrimonio significa difendere la memoria, rafforzare l’identità e trasmettere alle nuove generazioni il valore della cultura come bene pubblico universale.

Il rimpatrio di questi beni è il frutto di indagini complesse e di un lavoro di collaborazione internazionale che negli ultimi anni si è progressivamente rafforzato nel contrasto al traffico illecito di opere d’arte. Il 5 dicembre 2025 Giuli, insieme all’Under-Secretary per la Diplomazia Pubblica degli Stati Uniti, Sarah Rogers, hanno infatti rinnovato il memorandum d’Intesa tra Italia e Stati Uniti che disciplina la cooperazione bilaterale nel settore.

L’accordo ha esteso le restrizioni all’importazione di alcune categorie di beni archeologici italiani e ha rafforzato i controlli doganali, insieme allo scambio di informazioni tra le autorità dei due Stati. A questo si affianca la collaborazione con istituzioni museali e accademiche statunitensi, che si integra con le attività investigative e consente restituzioni, prestiti a lungo termine e progetti di ricerca condivisi.

Dal 2022 a oggi sono rientrate in Italia migliaia di opere, per un valore complessivo stimato in decine di milioni di euro. Un risultato elogiato dall’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman J. Fertitta, presente anche lui all’iniziativa: Oggi ricorre il 25° anniversario della stretta collaborazione tra le forze dell’ordine italiane e statunitensi, tra cui l’Arma dei Carabinieri, Homeland Security Investigations e il Federal Bureau of Investigation.

Questa partnership riflette il nostro impegno condiviso nella tutela del patrimonio culturale e nel contrasto al traffico illecito di reperti. Rappresenta un esempio concreto di ciò che possiamo realizzare insieme: preservare tesori di inestimabile valore, garantire il rispetto dello Stato di diritto e rafforzare i legami duraturi tra gli Stati Uniti e l’Italia per le generazioni future. Tra i reperti di maggiore rilievo figurano una testa in marmo di Alessandro Magno (I secolo d.

C.) rinvenuta nel Foro Romano, una scultura in bronzo trafugata a Ercolano e due sculture egizie in basalto. Il nucleo di opere restituito grazie alla collaborazione con la Procura distrettuale di Manhattan include inoltre una selezione di opere databili tra il V secolo a. C. e il III secolo d. C., tra cui sculture, bronzi, ceramiche e oggetti di oreficeria.

Il loro rientro consente di ricondurre opere disperse ai contesti di origine e di renderle nuovamente accessibili allo studio e alla fruizione pubblica





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