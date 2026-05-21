Italia: richiesta di sanzioni contro Ben Gvir per gli atti contro la Flotilla (Italian version)

Il governo italiano ha richiesto alla Commissione UE la sanzione personale contro il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir per i comportamenti commessi contro la Flottiglia, poiché il governo non ha disposto ulteriori sanzioni all’ministramento né a livello nazionale.

Nei fatti, la linea dura nei confronti di Israele non c’è. Dopo le immagini degli attivisti della Flotilla, tra cui 29 italiani, in ginocchio e derisi dal ministro della Sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir, il governo italiano aveva annunciato possibili sanzioni nei confronti di Israele.

Tuttavia, alla fine non ci sarà nessuna sanzione diretta all’esecutivo di Benjamin Netanyahu, nessun cambiamento di linea sullo stop all’accordo UE-Israele. Semplicemente è arrivata dall’Italia all’Unione europea la richiesta di una sanzione personale: ‘A nome del governo italiano – ha detto Antonio Tajani – ho chiesto all’Alto Rappresentante Kaja Kallas di includere nella prossima discussione dei ministri degli Esteri Ue l’adozione di sanzioni contro Ben-Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro la Flotilla’





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