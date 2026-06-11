Italia si prepara a una fase estiva dopo instabilità degli ultimi giorni

Il Nord dell'Italia dovrà ancora fare i conti con alcuni rovesci e temporali sparsi, mentre il Centro-Sud sarà protetto da condizioni prevalentemente stabili e soleggiate. Le precipitazioni interesseranno soprattutto le aree alpine e prealpine, con possibili sconfinamenti verso alcuni settori della Pianura Padana. Si tratterà però degli ultimi fenomeni significativi prima dell'arrivo di una fase anticiclonica destinata a consolidarsi nei prossimi giorni.

L' Italia si prepara a lasciarsi alle spalle l'instabilità degli ultimi giorni per entrare in una fase decisamente più estiva. Nelle prossime ore il Nord dovrà ancora fare i conti con alcuni rovesci e temporali sparsi, mentre il Centro-Sud sarà protetto da condizioni prevalentemente stabili e soleggiate.

Le precipitazioni interesseranno soprattutto le aree alpine e prealpine, con possibili sconfinamenti verso alcuni settori della Pianura Padana. Si tratterà però degli ultimi fenomeni significativi prima dell'arrivo di una fase anticiclonica destinata a consolidarsi nei prossimi giorni





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