Nuovi dati ELECAT rivelano il calo del centrodestra a 40,8% e la forza dell'opposizione larga al 45,0%. I dettagli sul giudizio negativo al Governo Meloni e la classifica dei partiti italiani.

Un nuovo sondaggio diffuso oggi evidenzia come Fratelli d'Italia resti il primo partito in Italia, consolidando la sua posizione al 27,2% delle intenzioni di voto. Questa rilevazione registra una flessione di due decimali rispetto alla misurazione effettuata il 11 novembre scorso, indicando un lieve ridimensionamento del consenso per il principale soggetto politico del governo.

Alle sue spalle si conferma la forza del Partito Democratico, che si ferma al 20,6% con un incremento di tre decimi. Il Movimento 5 Stelle chiude al terzo posto con il 13,7%, guadagnando mezzo punto percentuale. La classifica continua con Forza Italia e Futuro Nazionale appaiati al 6,6%, mentre Alleanza Verdi e Sinistra e la Lega si attestano rispettivamente al 6,4% e al 5,3%.

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Evoluzione del Voto e Classifica Partiti

La mappa elettorale italiana mostra movimenti significativi nelle fazioni minori e nei gruppi di centro-sinistra. Oltre ai principali contendenti, Azione registra il 3,3%, Italia Viva il 2,8% e Ora! l'1,1%. Un dato cruciale riguarda la quota di indecisi e astenuti, che scende al 33,2%, con un calo notevole di 3,6 punti percentuali. Questo suggerisce una maggiore definizione delle scelte da parte degli elettori in vista di prossime tornate elettorali.

La dinamica tra le grandi coalizioni è particolarmente interessante per l'analisi del clima politico nazionale. Il campo largo, composto da PD, M5S, AVS, IV e altre liste, cresce fino a raggiungere il 45,0%, con un aumento di 1,0 punto percentuale. Questa espansione indica un potenziale rafforzamento dell'opposizione parlamentare e un possibile shift di potere nelle dinamiche di governo future.

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Giudizio sul Governo Meloni e Soddisfazione

Il sondaggio, condotto dalla nota agenzia ELECAT tra il 14 e il 16 novembre 2026, offre anche uno spaccato dettagliato sull'operato dell'esecutivo. Per il 58% degli italiani il giudizio sull'azione del Governo Meloni è negativo, una cifra che, sebbene ancora predominante, mostra un calo di 3 punti rispetto alle rilevazioni precedenti. Al contrario, i giudizi positivi sono saliti del 4%, attestandosi al 38%, mentre il 4% dei rispondenti non ha una opinione definita.

La metodologia dell'indagine si basa su interviste CAWI realizzate su un campione rappresentativo di 810 cittadini maggiorenti. Il campione è stato stratificato per genere, età, titolo di studio e ripartizione ISTAT della residenza. Il margine d'errore è stato calcolato al +/- 3,4% con un intervallo di confidenza del 95%, garantendo un'affidabilità statistica elevata per le conclusioni tratte sui trend politici attuali.

Dinamiche del Centrodestra e dell'Opposizione

Il centrodestra, nella sua somma complessiva, registra una flessione del 0,3%, scendendo al 40,8%. Questa contrazione è guidata principalmente dal calo di Forza Italia e dalla perdita di sei decimali per Futuro Nazionale. La Lega, pur mantenendo una base solida, perde il 0,2% di consenso. La dinamica interna al governo di coalizione sembra mostrare segni di stasi o lieve ridimensionamento, nonostante la posizione di comando di Fratelli d'Italia.

Il contesto politico è ulteriormente complicato dalle tensioni interne ai partiti di opposizione e dalle dichiarazioni di alcuni esponenti chiave. Senatori della Lega hanno espresso sfiducia verso Romeo, con Garavaglia che ha parlato di vendetta politica. Questi movimenti riflettono le complessità e le rivalità all'interno del panorama partitico italiano, che potrebbero influenzare la stabilità delle alleanze future e la strategia dell'opposizione.