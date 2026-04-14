Italia sospende accordo di difesa con Israele: Meloni apre un nuovo capitolo nelle relazioni bilaterali

Il governo Meloni sospende il rinnovo automatico dell'accordo di difesa con Israele, sollevando interrogativi sulla politica estera italiana e sulla necessità di una risposta più decisa alla crisi in Medio Oriente. La decisione, motivata dalla situazione attuale, è seguita da appelli a una maggiore coerenza e da discussioni sul ruolo dell'UE e del Patto di Stabilità.

Il governo italiano, guidato da Giorgia Meloni , ha annunciato la sospensione del rinnovo automatico dell' accordo di difesa con Israele . La decisione, comunicata tramite lettera al ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, riguarda il memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa, che stabilisce una cornice per lo scambio di materiali militari e la ricerca tecnologica tra Italia e Israele . La premier ha motivato la decisione con la situazione attuale, sollevando questioni in Europa, come l'idea di considerare una sospensione del Patto di stabilità, non come misura per il singolo Stato membro, ma come misura generalizzata. Meloni ha sottolineato che la decisione italiana non influirà sulla sicurezza di Israele , secondo quanto dichiarato dal ministero degli Esteri di Tel Aviv. La segretaria del PD, e altre forze progressiste, contestano i tempi lunghi della decisione e l'aver ignorato le proteste, ritenendo che la dignità di un paese si misuri anche nel rispetto del diritto internazionale. Richiedono coerenza, chiedendo la sospensione dell'accordo di associazione UE- Israele e atti concreti per fermare i bombardamenti indiscriminati e l'occupazione illegale.

La decisione, accolta positivamente da alcuni, arriva dopo anni di sostegno a Tel Aviv e dopo oltre 70.000 palestinesi uccisi, secondo la segretaria del PD. La premier ha ribadito l'importanza di avere il coraggio di esprimere disaccordo con gli alleati, inclusi gli Stati Uniti, quando necessario, evidenziando le dichiarazioni inaccettabili del presidente americano sul Pontefice e rinnovando la sua solidarietà a Papa Leone. In merito allo stop al bando sul gas russo, Meloni ha espresso speranza per un avanzamento verso la pace in Ucraina, pur riconoscendo l'importanza della pressione economica sulla Russia come strumento per la costruzione della pace, sottolineando la necessità di agire con cautela. La premier ha poi espresso stupore per l'entusiasmo della sinistra italiana per un risultato elettorale in cui la sinistra stessa non è stata protagonista. L'annuncio della sospensione dell'accordo di difesa è stato seguito da dichiarazioni in cui si affrontano temi europei come il Patto di Stabilità, con Meloni che sottolinea il rischio di sottovalutare l'impatto della crisi attuale e la necessità di una risposta tempestiva. Ha inoltre menzionato questioni energetiche, come l'Ets, la cui sospensione è stata discussa mesi fa.

La segretaria del PD, ha espresso la necessità di andare oltre la sospensione dell'accordo di difesa, chiedendo sanzioni e azioni più incisive. La decisione del governo, seppur vista positivamente, è considerata un passo tardivo da alcuni, che sottolineano la necessità di una risposta più decisa e tempestiva. L'attenzione si concentra ora sulle prossime mosse dell'esecutivo e sulla reazione dell'Unione Europea, chiamata ad agire in modo coerente con i principi del diritto internazionale. La situazione in Medio Oriente e le relazioni con Israele restano al centro del dibattito politico, con diverse posizioni che si confrontano sulla strategia da adottare per affrontare la crisi. La sospensione dell'accordo di difesa rappresenta un punto di svolta nelle relazioni bilaterali tra Italia e Israele, aprendo un nuovo capitolo che richiede un'attenta valutazione delle conseguenze politiche ed economiche





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