Italia sotto la media UE per dispersione scolastica: un risultato storico

Per la prima volta l'Italia registra un tasso di dispersione scolastica inferiore alla media europea, scendendo all'8,2% nel 2025. Un traguardo storico che supera l'obiettivo UE del 9% per il 2030 e dimostra l'efficacia delle politiche educative adottate.

L'Italia ha raggiunto un traguardo storico nel campo dell'istruzione, registrando per la prima volta un tasso di dispersione scolastica inferiore alla media europea. Secondo i dati Eurostat del 2025, il nostro Paese si posiziona all'8,2%, sotto la media UE del 9,1%, superando anche Paesi tradizionalmente più performanti come la Germania, al 13,1%, e la Finlandia, al 9,9%.

Questo risultato non solo anticipa di cinque anni l'obiettivo europeo del 9% fissato per il 2030, ma dimostra anche l'efficacia delle politiche educative adottate negli ultimi anni. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha sottolineato l'importanza di questo dato, evidenziando come, mentre l'Italia mostra una netta diminuzione della dispersione scolastica, altri Paesi europei, a partire dalla Germania, registrano invece un aumento. Questo risultato storico è frutto di un lavoro costante e mirato, che ha coinvolto istituzioni, docenti e studenti.

Il recente rapporto Joint Employment della Commissione europea, basato sui dati Eurostat, ha riconosciuto l'importanza di iniziative come Agenda Sud, citandola come buona pratica. Il ministro Giuseppe Valditara ha commentato: Per la prima volta la dispersione scolastica scende sotto la media europea. Dal 2023 al 2025 abbiamo restituito prospettive e opportunità a mezzo milione di giovani.

È un traguardo straordinario che coinvolge anche Regioni come Calabria, Puglia, Campania che oggi per la prima volta registrano risultati migliori rispetto a quelli di grandi Paesi europei come la Germania. Una significativa riduzione della dispersione anche in Sicilia e Sardegna. Le misure che abbiamo introdotto, da Agenda Sud al decreto Caivano, insieme alla personalizzazione dei percorsi educativi grazie al docente tutor, stanno contribuendo in maniera significativa a contrastare la dispersione scolastica, garantendo la effettività del diritto allo studio.

Un ringraziamento particolare ai docenti della scuola italiana che hanno contribuito al raggiungimento di questo storico risultato. Questo successo rappresenta un punto di partenza per ulteriori miglioramenti nel sistema educativo nazionale, con l'obiettivo di garantire a tutti i giovani italiani un futuro di opportunità e crescita. La riduzione della dispersione scolastica è un indicatore chiave per misurare la qualità dell'istruzione e l'inclusività del sistema scolastico.

I dati mostrano che le Regioni del Sud, tradizionalmente più affette da questo fenomeno, hanno registrato progressi significativi, dimostrando che le politiche mirate possono fare la differenza. Il ruolo dei docenti è stato fondamentale in questo processo, con l'introduzione di figure come il docente tutor che ha permesso una maggiore personalizzazione dei percorsi educativi. Questo approccio ha permesso di rispondere meglio alle esigenze degli studenti, riducendo il rischio di abbandono scolastico.

Il ministro Valditara ha sottolineato l'importanza di continuare su questa strada, investendo ulteriormente nelle risorse umane e materiali necessarie per consolidare questi risultati. La sfida ora è mantenere e migliorare questi standard, garantendo che tutti i giovani abbiano accesso a un'istruzione di qualità e alle opportunità che ne derivano





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