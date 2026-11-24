La Commissione europea apprezza i conti italiani per l'uscita dal deficit eccessivo, mentre Berlino rischia la procedura. Analisi di Dombrovskis e rischi macroeconomici.

Il Documento programmatico di bilancio dell' Italia ha ricevuto un giudizio positivo dalla Commissione europea, segnando un passo decisivo verso l'uscita dalla procedura per deficit eccessivo. A Strasburgo, durante la presentazione del pacchetto d'autunno del Semestre europeo, le autorità comunitarie hanno confermato che Roma rispetta gli obiettivi concordati, seppure con margini di manovra estremamente ridotti per far fronte a eventuali shock economici futuri.

Convergenza Europea su Deficit 2026

Il commissario europeo per l'Economia, Valdis Dombrovskis, ha definito "una buona notizia" la prospettiva di una correzione strutturale del disavanzo pubblico già prevista per il 2026. Le previsioni autunnali indicano che l'Italia soddisferà entrambi i criteri fondamentali: il deficit scenderà sotto il 3% del Prodotto Interno Lordo nel 2026 e manterrà questo trend di rientro nei due anni successivi, tenendo conto della flessibilità concessa per le spese legate alla difesa e all'energia.

Also read Minacce bomba scuole Germania e Danimarca: 450 istituzioni colpite da allarmi cyber

La Germania, tradizionalmente considerata una custode rigorosa della disciplina di bilancio dell'Unione, si trova in una posizione diametralmente opposta. Berlino prevede un disavanzo pari al 4,1% del Pil nel 2026. Questa cifra, che scenderebbe al 3,3% se si escludessero le nuove spese per il settore militare, espone Berlino a un alto rischio di apertura di una procedura per deficit eccessivo. Bruxelles ha deciso di attendere per una decisione formale, considerando l'incertezza delle previsioni e la storica tendenza dei conti tedeschi a chiudere con risultati migliori delle stime ufficiali.

Flessibilità Difesa ed Energia Approvata

Il via libera preliminare dell'Unione Europea si traduce, per l'Italia, in un riconoscimento ufficiale sulla gestione delle eccezioni previste dal quadro normativo. La Commissione ha ritenuto ammissibili tutte le 19 misure presentate dal governo italiano per garantire la sicurezza energetica, un pacchetto di interventi che vale lo 0,3% del Pil nel 2027. Tale approvazione consente di separare queste spese dal calcolo del deficit strutturale, alleggerendo il carico sul piano di rientro.

Advertisement

Anche il comparto della difesa beneficia di questa flessibilità. Due terzi dell'incremento di spesa coperto da questa eccezione, pari a 0,3 punti di Pil, sono specificamente destinati agli investimenti in innovazione e capacità operative. Tuttavia, il commissario Dombrovskis ha sottolineato che il rispetto degli obiettivi finanziari è stato raggiunto "al margine", senza creare cuscinetti significativi in grado di assorbire shock negativi imprevisti nel breve periodo.

Mancanza di Strategia di Crescita e Debito

Nonostante il successo nella gestione della riduzione del deficit, la Commissione ha espresso forti riserve sull'assenza di una strategia di crescita organica per l'Italia. Il Documento programmatico di bilancio viene descritto come un insieme di interventi circoscritti, caratterizzati da piccoli tagli fiscali compensati da maggiori entrate e misure settoriali frammentarie. Manca un disegno chiaro su produttività e investimenti che possa rilanciare il potenziale economico del Paese a medio termine.

Un'altra criticità rilevata riguarda la sostenibilità della spesa per interessi sul debito pubblico, che continua a gravare sulle casse dello Stato. La Commissione stima che i costi degli interessi saliranno a 104,8 miliardi di euro nel 2027, un aumento consistente rispetto ai 96,9 miliardi previsti per il 2026 e agli 87,2 miliardi del 2025. Il debito pubblico totale è stimato al 138,8% del Pil nel 2027, leggermente in aumento rispetto al 137,9% di quest'anno, principalmente a causa degli effetti residui degli incentivi fiscali come il superbonus.

Squilibri Macroeconomici e Povertà

Oltre alla tenuta delle finanze pubbliche, l'Italia rimane sotto osservazione per squilibri macroeconomici strutturali che penalizzano la competitività. I salari restano strutturalmente bassi e la produttività mostra segni di debolezza, fattori che contribuiscono a tenere il reddito disponibile delle famiglie ben al di sotto della media europea. La bassa intensità lavorativa gioca un ruolo negativo nel benessere dei cittadini, creando un divario persistente rispetto agli altri Stati membri dell'Unione.

Advertisement

I dati sociali confermano la persistenza di criticità sociali profonde. La quota di persone a rischio di povertà o esclusione sociale è scesa al 22,6%, in linea con la tendenza dell'Unione, ma rimane stabile al 27,1% per la fascia dei minori, contro una media UE del 24,3%. Inoltre, l'accesso all'assistenza sanitaria sta peggiorando e il costo elevato dell'energia, dovuto alla dipendenza da gas e carbone, penalizza ulteriormente le imprese nazionali rispetto ai competitor che puntano su nucleare e rinnovabili.

Prospettive Politiche per il 2027

La data della verità definitiva è fissata per la primavera del 2027, quando la Commissione europea deciderà se archiviare formalmente la procedura italiana e avviare quella contro Berlino. Per il governo guidato da Giorgia Meloni, questo percorso apre la possibilità di presentare l'uscita dalla procedura come un successo politico in vista delle prossime consultazioni elettorali. Un assist che arriva direttamente dalle istituzioni di Bruxelles, offrendo un narrativo di stabilità finanziaria.

Tuttavia, il governo dovrà affrontare la difficoltà di spiegare dove siano finiti la crescita economica, gli investimenti concreti e il miglioramento tangibile delle condizioni di vita. Mantenere i conti in ordine rigoroso non è sufficiente se il Paese continua a mostrare stagnazione strutturale. La sfida per Roma non sarà solo rispettare i numeri di Bruxelles, ma dimostrare di aver trasformato la disciplina fiscale in sviluppo reale e in maggiore potere d'acquisto per i cittadini italiani.