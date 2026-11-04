Italia trionfa a Tokyo: Oro e Argento ai Maestri Pasticieri nella competizione mondiale

L'Italia conquista due ori e un argento a Tokyo con Casarano, Carli e Manfredi. Il 15-16 novembre la finale di Gustus a Napoli definirà il Miglior Panettone del Mondo.

La pasticceria italiana ha segnato un risultato storico a Tokyo, consolidando il proprio prestigio internazionale attraverso una prestazione dominante presso l'Istituto Italiano di Cultura. La competizione organizzata da FIPGC Asia ha visto i Maestri pasticcieri italiani salire sul podio in tre categorie distinte, ottenendo due medaglie d'oro e una d'argento che confermano l'eccellenza del made in Italy nel settore dolciario globale.

I successi italiani nelle categorie Classico e Cioccolato

Nella prestigiosa categoria Panettone Classico, Ruggiero Carli, maestro pasticciere originario di Ferrara, si è aggiudicato la medaglia d'oro, imponendosi su una selezione internazionale di altissimo livello. La Francia ha completato il podio nazionale con una doppietta, conquistando sia l'argento che il bronzo, mentre l'Italia ha confermato la sua leadership tecnica nella gestione dei lieviti tradizionali. Parallelamente, Enrico Casarano, maestro leccese, ha vinto l'oro nella categoria Panettone al Cioccolato, portando un ulteriore riconoscimento per la squadra azzurra. In questa specialità, la Francia ha ottenuto l'argento e Taiwan il bronzo, dimostrando come la concorrenza asiatica ed europea stia rapidamente elevando gli standard qualitativi mondiali.

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Il Giappone domina il Pandoro con l'argento campano

La categoria Pandoro ha riservato una sorpresa significativa, vedendo il Giappone conquistare la medaglia d'oro grazie a tecniche di precisione e reinterpretazioni innovative della tradizione. Questo successo sottolinea il ruolo crescente del Paese del Sol Levante nel panorama della pasticceria mondiale, dove la ricerca e la capacità di adattamento stanno ridefinendo i confini dell'arte dolciaria. L'Italia non è rimasta indietro in questo confronto diretto: Domenico Manfredi, maestro originario della Campania, ha assicurato la medaglia d'argento, mentre l'Ecuador ha chiuso il podio con il bronzo, evidenziando una distribuzione geografica delle competenze sempre più ampia e competitiva.

La guida del Team Italia e la visione strategica

Il Team Italia, guidato dal presidente e giurato Matteo Cutolo e affiancato dal Maestro e giurato Raffaele Romano, ha tornato dalla trasferta giapponese con un bilancio decisamente positivo e la soddisfazione di aver portato nuovamente la pasticceria italiana ai vertici delle competizioni internazionali. Matteo Cutolo ha sottolineato come questi risultati rappresentino motivo di grande orgoglio per tutta la squadra, confermando il valore dei maestri pasticcieri nazionali di fronte a un livello di competizione sempre più alto. Il confronto con paesi come il Giappone o la Francia è stato descritto come un'occasione fondamentale di crescita, uno stimolo continuo a investire nella qualità, nella formazione specialistica e nella valorizzazione della ricca tradizione artigianale italiana.

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Gustus Napoli: la sfida finale del Miglior Panettone del Mondo

Archiviata la fase asiatica, l'attenzione si sposta ora verso l'Italia per la fase conclusiva della competizione, fissata per il 15 e 16 novembre alla Fiera Gustus, il Salone professionale dell'agroalimentare, enogastronomia e tecnologia in scena nella Mostra d'Oltremare di Napoli. Questa edizione della finale del Miglior Panettone del Mondo, storica competizione firmata dalla Federazione, non sarà una semplice gara ma una sfida ad alta tensione tecnica tra i migliori professionisti selezionati. Dopo una rigorosa selezione iniziale partita da cento partecipanti, solo trenta finalisti hanno ottenuto il pass per la capitale partenopea, pronti a giocarsi il titolo definitivo in un palcoscenico che vede l'Italia come centro nevralgico del gusto.

Categorie in gara e requisiti tecnici per i finalisti

Quattro le categorie in lizza per il titolo finale: Panettone Classico, Panettone Innovativo, Panettone Salato e Pandoro, ciascuna con requisiti specifici che mettono alla prova la versatilità dei maestri. Per concorrere, ogni partecipante dovrà presentare due prodotti conformi ai principi cardine della propria categoria, garantendo standard elevati di coerenza e qualità. Il Panettone Classico richiede il rigoroso uso di soli canditi d'arancia, uvetta e cedro, offrendo la scelta tra la versione Milano o quella piemontese glassata, ponendo al centro la padronanza del lievito madre e del rigore tecnico. Il Panettone Innovativo apre invece la strada a nuove interpretazioni sensoriali e abbinamenti inediti, mentre il Panettone Salato esplora occasioni di consumo alternative ampliando i confini tradizionali del prodotto. Infine, il Pandoro impone ai concorrenti il confronto con una delle preparazioni più complesse e delicate dell'intera tradizione dolciaria italiana, richiedendo una maestria tecnica superiore per eccellere.