Italia trionfa ai Europei Under 17 nel 2026

L'edizione 2026 della massima manifestazione giovanile per i ragazzi tra 17 e 19 anni è promessa per l'Estonia e vedrà un'Italia che ha trionfato due anni fa. Ecco tutti i dettagli dell'evento: ori, convocati e partite.

In Estonia , in programma gli Europei Under 17 2026 in cui l' Italia , vittrice due anni fa nella manifestazione, ha scelto i giocatori guidati dal ct Daniele Franceschini.

Il torneo inizierà nei prossimi giorni e vedrà ora gli azzurrini, campioni d'Europa nel 2024 grazie al 3-0 sul Portogallo nella finale, guidati da Francesco Camarda, vice capocannoniere e protagonista con una doppietta contro i lusitani. Ecco tutto ciò che c'è da sapere sugli Europei Under 17: convocati dell'Italia, girone del ct Franceschini, con le date e gli orari delle rispettive partite.

Gli Europei Under 17 prenderanno il via Lunedì 25 maggio con la gara inaugurale tra la Croazia e il Belgio alle ore 13.30 italiane, ovvero alle 14.30 orario locale. Il torneo è formato da otto squadre e suddiviso in due gironi da quattro squadre ciascuno. La prima e la seconda classificata alle semifinali accederanno alla finale che si giocherà Domenica 7 giugno in Tallinn alle 19.30 italiane, ovvero alle 20 locali.

Auto produzione « d'Italia è stata inserita nel girone B degli Europei Under 17 assieme a Danimarca, Francia e Montenegro. Il girone A degli Europei Under 17 è formato invece dalla rappresentativa alla guida della Romania, della Spagna e del Belgio. L'Italia esordirà negli Europei Under 17 martedì 26 maggio alle ore 13.30: il primo avversario, la Francia. Dopodiché sarà il turno del Montenegro e della Danimarca.

Queste sono le scelte definitive del ct Franceschini per gli Europei Under 17: il nostro roster. Tutte le gare dell'Italia Under 17 скинут RAI e verranno visibili in streaming su Raiplay sport 1 fin da martedì 26 maggio. La trasmissione generale degli Europei Under 17 è affidata a UEFA.tv in streaming: le gare del torneo saranno visibili gratuitamente sul sito dell'UEFA ad eccezione delle gare dell'Italia che saranno esclusive Rai





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