Italia U17 campione d'Europa e le altre notizie di calcio

L'Italia Under 17 vince l'Europeo, l'Ascoli torna in Serie B, e le ultime sul mercato.

L'Italia Under 17 ha conquistato il titolo di campione d'Europa battendo in finale una delle nazionali più forti del continente. I giovani azzurri hanno dimostrato carattere e qualità, con Pio Esposito ancora protagonista nel primo tempo contro la Grecia, dove l'Italia ha chiuso in vantaggio 1-0.

La vittoria ha riacceso l'entusiasmo per il calcio giovanile italiano, in cui si sono messi in luce calciatori come Lupo, Perillo e altri talenti che ora cercano spazio nei club. Parallelamente, l'Ascoli ha festeggiato il ritorno in Serie B dopo una trionfale cavalcata nei playoff. Al Del Duca è stata una festa, con il capitano Curado che ha alzato la coppa. Il trio Passeri, Patti e Tomei ha riportato entusiasmo e la città ha risposto presente.

La promozione è il frutto di un lavoro di squadra e di una dirigenza che ha creduto nel progetto. Intanto, sul mercato, l'Inter segue il profilo di Palestra, con una possibile chiusura a 45 milioni. Ausilio ha smentito voci su Calhanoglu parlando di 'solita telenovela turca'. La Juventus cerca un attaccante con Spalletti che preferisce Sorloth a Kolo Muani, mentre il Napoli insiste per Vlahovic ma il serbo sembra un tradimento.

Il Sassuolo ha ingaggiato Alberto Aquilani come allenatore per un biennale con opzione. Le neopromosse confermano i loro tecnici per puntare alla salvezza. In Serie A femminile, l'Italia si prepara per gli ultimi 90 minuti delle qualificazioni mondiali: serve una vittoria per sperare nella qualificazione, anche se il risultato con la Svezia potrebbe non bastare. La nazionale azzurra è già al lavoro a Tirrenia per preparare la partita decisiva.

Il mercato estivo è in pieno fermento, con trattative che coinvolgono top club e società di provincia. Il calcio italiano vive un momento di transizione, ma i giovani continuano a rappresentare una speranza concreta per il futuro. Le vittorie dell'Under 17 e promozioni come quella dell'Ascoli dimostrano che il movimento ha basi solide su cui costruire





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