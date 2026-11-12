Italia Under 21 batte Francia: l'analisi del Ct sulla crescita e il futuro

L'Italia Under 21 supera la Francia reagendo a un gol subito. Il Ct analizza la prestazione, il ruolo di Pio Esposito e le aspettative per la sfida in Belgio con l'obiettivo di consolidare la crescita della squadra.

L' Italia Under 21 ha confermato il suo percorso di sviluppo e di maturazione tattica ottenendo una vittoria fondamentale contro la Francia. La Nazionale giovanile azzurra ha dimostrato una grande resistenza mentale e tecnica, riuscendo a ribaltare gli eventi dopo essere andata sotto di un gol nel decimo minuto. Questa prestazione, descritta come una delle partite più belle da giocare e da vincere perché lascia il segno nella memoria, evidenzia la capacità del gruppo di reagire sotto pressione e di cambiare completamente il corso della gara dopo i primi venti minuti.

Reazione tattica e evoluzione del match

Dopo i primi dieci minuti segnati da un vantaggio francese che ha creato un momento di difficoltà, la squadra italiana ha dovuto soffrire per altri minuti prima di riprendersi il controllo del gioco. Il Ct ha sottolineato come l'approccio iniziale fosse stato un po' troppo largo, lasciando spazio alla palla centrale francese, ma il cambiamento dopo la mezz'ora di gioco è stato radicale. I ragazzi hanno mostrato una grande qualità nel reagire, trasformando una partita difficile in un successo che conferma la loro solidità competitiva.

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Gli errori e il ruolo di Sebastiano Esposito

Non sono mancate le criticità tecniche che hanno richiesto attenzione immediata, in particolare per quanto riguarda il rigore sbagliato. Il CT ha chiarito che il rigorista designato era Pio Esposito, e ha sottolineato che questo errore non deve ripetersi in futuro. La confusione sul chi dovesse calciare il calcio di rigore è un dettaglio da correggere per evitare problemi simili nelle prossime sfide, dimostrando che la crescita non è solo fisica ma anche mentale e organizzativa all'interno del reparto offensivo.

Pio Esposito e il confronto con Gigi Riva

Una menzione speciale è andata a Pio Esposito, il cui potenziale offensivo è stato messo in luce con grande enfasi. Il CT ha riconosciuto che il record di Gigi Riva per la Nazionale giovanile dura da molto tempo e ha espresso la speranza che Pio possa fare molti gol, contribuendo a superare il primato storico. Si spera che altri giocatori del gruppo possano contribuire altrettanto, ma il focus è sulla capacità di Pio di segnare numerosi gol, rafforzando il reparto attacco e offrendo una soluzione concreta in fase realizzativa.

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Il futuro con Federico Dimarco e Francesco Calafiori

La gestione dei giocatori di spicco come Federico Dimarco e Francesco Calafiori è stata analizzata nel dettaglio. Dimarco è stato utilizzato in un ruolo avanzato come subentrato, e il CT ha spiegato che Far coesistere Dimarco con Calafiori è possibile, considerando Federico come un quinto elemento in alcune partite. Questa flessibilità tattica dimostra la versatilità del gruppo e la capacità di adattarsi a diverse situazioni di gioco, utilizzando le qualità tecniche dei singoli per creare vantaggi rispetto agli avversari.

La sfida in Belgio e la necessità di continuare a migliorare

La vittoria contro la Francia non è l'obiettivo finale, ma un tassello di un percorso più lungo che richiede costante miglioramento. Il CT ha precisato che dobbiamo migliorare come squadra e riportare la gente a sostenerci, sottolineando che senza risultati nelle partite successive questa vittoria perderebbe di significato. La prossima tappa importante sarà la sfida in Belgio, dove l'Italia Under 21 dovrà dimostrare di essere all'altezza delle aspettative, giocando sempre con l'idea di vincere e mantenendo alta la concentrazione per i novanta minuti di ogni incontro.