Italia Under 21 in amichevole contro la Grecia: Baldini guida la squadra con modulo 4-3-3

L'Italia Under 21, guidata dal CT ad interim Silvio Baldini, affronta la Grecia in amichevole a Iraklio. Tattica 4-3-3 per gli Azzurrini, con Donnarumma e Pio Esposito tra i convocati. La partita in diretta su Rai 1 e Raiplay.

Oggi, domenica 7 giugno, l'Italia Under 21 scende in campo in trasferta allo Stadio Pankritio di Iraklio per affrontare la Grecia in una partita amichevole.

Si tratta del secondo impegno per il commissario tecnico Silvio Baldini, promosso a interim in attesa della nomina del nuovo selezionatore. La squadra italiana ha esordito con una vittoria, sconfiggendo il Lussemburgo grazie a una rete di Pio Esposito, ed è stata convocata in blocco con l'aggiunta di alcuni elementi esperti, tra cui Gianluigi Donnarumma e lo stesso Pio Esposito.

La strategia tattica scelta da Baldini si basa sul modulo 4-3-3, che prevede una difesa a quattro, esterni alti e un centrocampo a tre, progettato per offrire copertura agli esterni e facilitare le iniziative offensive. La formazione titolare greca, schierata con un 4-2-3-1, include portiere Tzolakis; difensori Rota, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas; centrocampisti Siopis e Mantalos; trequartisti Masouras, Bakasetas, Pelkas; attaccante Ioannidis; con selezionatore Jovanovic.

La partita avrà inizio alle ore 21 e sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 1 e disponibile in streaming sulla piattaforma Raiplay. L'incontro serve a preparare la squadra per le prossime competizioni internazionali e a valutare le scelte tecniche del CT ad interim





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