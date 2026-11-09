Italia usa flessibilità UE per spesa difesa e sicurezza energetica

Il governo italiano ottiene l'autorizzazione europea per aumentare la spesa in difesa e investire nella sicurezza energetica, garantendo la sostenibilità del debito pubblico.

Il governo italiano ha ricevuto il via libera dall'Unione europea per attivare la clausola di flessibilità, uno strumento normativo che permette agli Stati membri di discostarsi temporaneamente dai percorsi di spesa netta concordati. Questa deroga è stata concessa per sostenere l'aumento significativo delle spese dedicate alla difesa nazionale, permettendo un incremento massimo pari all'1,5% del Pil. La misura rappresenta un passo strategico per allineare il bilancio statale alle crescenti esigenze di sicurezza geopolitica senza compromettere la stabilità macroeconomica del Paese.

Dettagli tecnici del piano Nec

Secondo quanto previsto dalla manovra approvata, la spesa netta consentirà di incrementare la spesa fino allo 0,6% del Pil in ciascuno degli anni 2027 e 2028. Questo incremento è suddiviso tra Difesa, programmi pluriennali e spese correnti, garantendo una copertura finanziaria strutturata per i prossimi esercizi. Nella richiesta presentata l'11 settembre scorso, il governo ha indicato un aumento complessivo della spesa per la difesa fino a 0,9 punti percentuali di Pil entro la fine del 2028. Tale obiettivo si contrappone a un livello dell'1,3% registrato nel 2024, mantenuto sostanzialmente stabile fino al 2026.

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Le risorse aggiuntive saranno destinate a nuovi programmi pluriennali di investimento, comprese quelle per il personale militare e i costi operativi quotidiani. Per la difesa, la flessibilità potrà estendersi anche oltre il 2028 per le consegne di equipaggiamenti militari acquistati con contratti firmati entro quella data. Questo dettaglio è cruciale per gestire i cicli di fornitura a lungo termine nel rispetto del tetto complessivo stabilito dalle norme europee, evitando disagi logistici per le forze armate.

Sicurezza energetica e programmi Safe

Oltre alle questioni militari, il governo ha presentato un primo elenco di interventi per il fronte della sicurezza energetica che comprendono il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici e privati. Figurano inoltre incentivi mirati agli interventi per le ferrovie, il trasporto pubblico e la mobilità urbana sostenibile. Queste misure mirano a ridurre la dipendenza dalle importazioni di energia e a modernizzare le infrastrutture di trasporto, settori chiave per la competitività economica futura del Paese.

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Il piano prevede anche il potenziamento della produzione di energia rinnovabile, dei sistemi di accumulo, della flessibilità della rete energetica e dei biocarburanti. Potranno beneficiare della flessibilità anche gli acquisti militari finanziati attraverso i prestiti europei del programma Safe. Questo collegamento tra fondi europei e spesa nazionale dimostra l'integrazione tra le politiche di difesa e quelle di sviluppo infrastrutturale, ottimizzando le risorse disponibili per obiettivi strategici comuni.

Reazioni istituzionali e verifica Commissione

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti non trattiene la soddisfazione per l'approvazione del documento. L'attivazione della clausola, spiega, "ci consente di rafforzare le capacità di difesa e la sicurezza energetica, nel rispetto del percorso di spesa netta raccomandato e salvaguardando al tempo stesso la sostenibilità delle finanze pubbliche". Il numero uno del Tesoro rivendica l'inserimento dell'energia nella Nec come elemento fondamentale per una strategia nazionale coesa e duratura nel tempo.

La decisione finale è soggetta a verifica da parte della Commissione europea, che valuterà la coerenza del piano con le regole fiscali comunitarie. Giancarlo Giorgetti definisce questa mossa "una battaglia italiana utile a molti", sottolineando come il modello proposto possa servire da esempio per altri paesi che affrontano sfide simili. L'obiettivo finale è garantire che l'Italia possa investire in sicurezza ed energia senza cadere in spirali debitorie insostenibili, mantenendo la fiducia dei mercati finanziari internazionali.