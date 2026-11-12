Italia Viva Parità di Genere: Giani Candida Più Donne che Uomini

Gianluca Giani annuncia che Italia Viva presenterà liste con più donne che uomini. Il leader chiede al centrosinistra di seguire l'esempio per garantire la parità nelle candidature.

Il leader di Italia Viva Gianluca Giani ha posto una questione centrale per le prossime consultazioni elettorali, sottolineando che la parità di genere rappresenta la base fondamentale della politica moderna. Giani ha dichiarato apertamente che il suo partito si impegna a superare la soglia del cinquanta per cento, annunciando l'intenzione di presentare candidate donne in numero superiore a quello degli uomini. Questa posizione non è solo un auspicio, ma una decisione strategica che il movimento porterà avanti nelle prossime settimane.

Appello al Centro-Sinistra per il Cinquantuno Percento

Giani ha rivolto un invito diretto a tutte le forze politiche, iniziando dal centro-sinistra, affinché aderiscano al principio di candidare almeno il cinquanta per cento di donne in posizione di capolista. L'obiettivo è garantire che le donne siano effettivamente la maggioranza nelle liste, soprattutto nel listino del premio di maggioranza, dove saranno eletti settanta deputati e trenta senatori. Questa scelta mira a correggere le attuali dinamiche di potere e a restituire voce a una parte significativa dell'elettorato progressista.

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Analisi Critica del Melonellum e della Maggioranza

Il leader di Italia Viva ha espresso un giudizio articolato sulla legge elettorale attuale, definita come profondamente ingiusta per la sua struttura. Giani ha riconosciuto alcuni aspetti incoraggianti, come la possibilità di esprimere preferenze, ma ha evidenziato come la mancanza di una rappresentanza paritaria sia un limite grave. Ha specificato che questa assenza di alternanza di genere tra i capolista è stata voluta da una maggioranza politica guidata da Giorgia Meloni, creando un paradosso evidente.

La Strategia di Italia Viva e la Sfida a Meloni

Secondo Giani, la mancata previsione della parità nei capolista potrebbe costare la vittoria a Giorgia Meloni, consentendo al centro-sinistra di governare per i prossimi cinque anni. Ha suggerito che Meloni avrebbe l'opportunità di ricredersi e di infrangere il tetto di cristallo, dimostrando che essere la prima donna Premier non la esenta dal giudizio sulla democrazia interna. Giani ha sottolineato come tale ragionamento riveli un pregiudizio culturale ancora radicato nella cultura del centro-destra riguardo al ruolo delle donne in politica.

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Impegni Concreti e Assemblea di Milano

Per rendere effettiva questa visione, Giani ha annunciato che il 21 novembre si terrà un'assemblea a Milano durante la quale si voterà la scelta di candidare più donne che uomini, superando il semplice rapporto del cinquanta per cento. Ha ricordato di essere stato il primo leader a comporre un governo con una parità perfetta tra ministri uomini e donne, definendo questo esempio come dirimente per la classe politica. L'obiettivo è che anche il premio di maggioranza rifletta questo equilibrio, candidando almeno cinquanta tre donne.

Presenza di Italia Viva e Cyber Sicurezza

Nonostante i dibattiti in corso sull'area del centro, Giani ha confermato che Italia Viva ci sarà, offrendo uno spirito costruttivo al centro-sinistra. Ha criticato ironicamente la convocazione sulle tematiche della cyber sicurezza, auspicando che in futuro si adottino anche misure di sicurezza informatica più efficaci, come l'installazione di un antivirus. Questa dichiarazione chiude il ciclo di proposte, ribadendo la volontà del partito di essere un partner attivo e innovativo nella prossima fase politica italiana.