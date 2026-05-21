Italian Economic Forecast: Growth Slows Down, Debt Increases

The Italian economy is expected to grow by 0.5% in 2026, down from the 0.8% predicted earlier. The growth rate for 2027 has been revised downwards to 0.6%, two decimals lower than the previous estimate. The reduction in growth estimates is mainly attributed to the impact of the conflict in the Middle East, which negatively affects both domestic and international demand. Household consumption is expected to slow down due to a decrease in real disposable income, despite a slight decrease in the savings rate. Investment growth is expected to slow down compared to 2025, particularly in the residential construction sector.

Fabio Caressa: "Io e Benedetta Parodi paghiamo le vacanze a metà. Money Road? Funziona perché è un reality autentico"crescerà meno di quanto previsto lo scorso autunno.

Le previsioni economiche di primavera diffuse nelle scorse ore, il 21 maggio 2026, dalla) dell'Italia registrerà un aumento dello 0,5%, contro lo 0,8% stimato in precedenza. Anche per il 2027 i dati sono stati rivisti al ribasso: la crescita si attesterà allo 0,6%, due decimali in meno rispetto alle ultime proiezioni. Secondo l'analisi di Bruxelles, la riduzione delle stime è causata principalmente dall'impatto del conflitto in Medio Oriente, che influenza negativamente tutta la domanda interna ed esterna.

I consumi delle famiglie registreranno un rallentamento dovuto alla diminuzione dei redditi reali disponibili, nonostante un lieve calo del tasso di risparmio. Per quanto riguarda gli investimenti, la crescita subirà una frenata rispetto al 2025, penalizzata in particolare dal comparto dell'edilizia abitativa. II nuovi dati indicano che nel 2027 l'Italia sarà l'ultimo paese dell'Unione europea per crescita economica.

Insieme a Belgio e, che secondo le stime si attesteranno entrambe a una crescita dello 0,9%, l'Italia è l'unico Stato membro a rimanere sotto la soglia dell'1%. Subito sopra questa quota si trovano la Francia e i Paesi Bassi, per i quali Bruxelles prevede un incremento del pil dell'1,1%. La media complessiva dei Paesi dell'Unione europea per il 2027 è stimata al momento all'1,4%.

I dati delle previsioni di primavera mostrano un divario netto tra le economie europee che registrano i tassi di crescita più alti e i paesi principali dell'eurozona. Le stime della Commissione indicano che nel 2027 l'economia che crescerà maggiormente sarà quella di Malta, con un aumento del pil del 3,6%. Seguono l'Irlanda con il 3,4%, la Polonia con il 2,8% e Cipro con il 2,7%.

Tra le grandi economie del continente si distingue la Spagna, per la quale è prevista una crescita dell'1,9%, un dato superiore alla media comunitaria. Nel corso del 2026, poi, in Italia, gli investimenti in infrastrutture e macchinari continueranno a ricevere il sostegno dei fondi del Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Pnrr).

Tuttavia, Bruxelles segnala che per i macchinari si verificherà un rallentamento provocato dalle tensioni geopolitiche e dall'aumento dei tassi di interesse. La situazione muterà parzialmente nel 2027, quando è attesa una lieve accelerazione del pil al +0,6% grazie alla riduzione dello shock inflazionistico e a una ripresa dei flussi commerciali. In quell'anno, però, la scadenza del Pnrr comporterà una diminuzione delle attività nelle costruzioni e negli acquisti di beni strumentali.

In Italia salirà al 3,2% nel 2026, per poi scendere all'1,8% nel 2027. L'accelerazione dell'anno in corso è determinata dal forte aumento mensile dei prezzi dei beni energetici registrato a partire da marzo, i cui effetti si stanno trasferendo rapidamente ai servizi e alle altre merci.

Nei mesi successivi la moderazione dei prezzi delle materie prime energetiche dovrebbe favorire il rientro dell'indice generale sotto la soglia del 2%, anche se i prezzi dei servizi e dei beni alimentari continueranno a mantenere dinamiche sostenute. Il pil è stimato al 2,9% sia nel 2026 sia nel 2027, in calo rispetto al 3,1% del 2025. Nel 2026 l'aumento delle entrate fiscali compenserà la crescita della spesa per interessi, che salirà di 0,3 punti di pil.

Nel 2027 la spesa corrente sarà spinta verso l'alto dai costi pensionistici legati all'inflazione, compensata dalla fine dei progetti del. Il rapporto tra debito pubblico e pil è invece previsto in aumento: salirà al 138,5% nel 2026 e al 139,2% nel 2027, dal 137,1% del 2025. Su questa dinamica pesano i crediti d'imposta concessi negli scorsi anni per le ristrutturazioni edilizie





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