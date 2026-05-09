Italian Football News

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Non possiamo stravolgere completamente una squadra. Noi abbiamo poi diritti e doveri, poi se ne parla a fine anno, ma stravolgere completamente una squadra non è facile.

Quello tentato prima con Thiago Motta e Giuntoli, poi con Igor Tudor. Uno stravolgimento su tutta la linea è difficile da concludere proprio per le differenze che porta. In porta Di Gregorio è in bilico - forse con outlook positivo rispetto a prima - mentre in difesa solo Gatti può salutare, più per una questione economica - di plusvalenze - che non di campo. Poi se arrivassero proposte per Kelly qualcosa potrebbe essere preso in considerazione.

Sulle fasce Cambiaso ha la stessa valenza di Kelly, mentre Cabal è stato bocciato e probabilmente verrà ceduto. A centrocampo il sacrificato - se dovesse arrivare qualcuno. sarà Koopmeiners, mentre sulla trequarti è Zhegrova che saluterà. Riscattato per 40,6 milioni di euro, è praticamente invendibile. Dunque ci sarà un prestito con diritto di riscatto nella speranza che torni a essere quello di Lipsia.

Poi Jonathan David, che però ha un ingaggio da 6 milioni di euro, non sarà facile trovargli destinazione. Infine Vlahovic... La gestione del quotidiano la grande sfida di Spalletti, poi il calciomercato Torino scatenato in casa: D’Aversa fa 13 punti su 15. E all’ultima c’è il derby… Taibi: Milan-Atalanta gara aperta.

Carnesecchi? Straordinario ma fossi in lui resterebbe a Bergamo Spalletti cambia la Juve contro il Lecce: chance per Koopmeiners e Boga Roma: ecco tutti i nomi e la situazione. Via alla girandola delle panchine. Allegri e Conte possono far partire il domino che comprende Sarri, Italiano e Grosso. E anche Gattuso è pronto al rientr





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