Italian Government Seeks Flexibility for Energy Costs and EU Extension of Stability Waiver

The Italian government is proposing to extend the National Escape Clause, which allows countries to temporarily deviate from their fiscal adjustment path to address severe crises, to cover investments and extraordinary measures in response to the energy crisis. The government aims to create a 'pressure group' with other European leaders to convince the European Commission to extend the waiver, as the energy crisis poses immediate and significant financial implications for European governments. The government is also considering a new format on energy to address resistance from Germany and other fiscally conservative countries.

Per reclamare flessibilità per le spese energetiche e chiedere alla Commissione europea l'estensione della deroga al Patto di stabilità, che permetta agli Stati membri di deviare temporaneamente dal percorso di aggiustamento di bilancio per fronteggiare gravi crisi.

A patto però che Bruxelles garantisca il via libera. Scenario che, al momento, sembra escluso. - ritiene necessario estendere temporaneamente il campo di applicazione della National Escape Clause già prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e alle misure straordinarie necessarie per fronteggiare la crisi energetica, senza modificarne i limiti massimi di scostamento già previsti.

In assenza di questa necessaria coerenza politica, sarebbe molto difficile per il governo spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma Safe alle condizioni attualmente previste. . La proposta italiana è allargare il perimetro della deroga, appunto, all'energia. Bruxelles prende tempo.

"Abbiamo presentato agli Stati membri una gamma di opzioni e al momento non stiamo includendo tra queste la clausola di salvaguardia nazionale, perché riteniamo che la gamma di strumenti debba restare entro un quadro di vincoli fiscalmente responsabili". C'è però un passaggio che, almeno agli occhi di Palazzo Chigi, appare come uno spiraglio: "Naturalmente osserviamo l'evoluzione della situazione". Se la situazione a Hormuz dovesse di nuovo peggiorare, la Commissione potrebbe aprire alla flessibilità.

Di certo, Meloni cerca sponde in Europa per creare un "gruppo di pressione" che convinca Ursula: guarda ai Paesi dell'Est e a quelli del Sud. Proverà a riunirli in un nuovo formato sull'energia, se possibile. Per superare le resistenze della Germania e dei frugali del Nord. A muovere la presidente del Consiglio è anche un nodo di politica interna: teme di perdere consensi, stritolata tra gli impegni sulle spese militari e il caro energia.

Il prossimo 7 luglio, infatti, Meloni si ritroverà con gli altri leader della Nato ad Ankara per il vertice dell'Alleanza atlantica. Ammesso che Donald Trump si presenti, dovrà confermare al tycoon la parabola di crescita delle spese militari che impegna i partner a investire il 5% del Pil in questo campo: il 3,5% in armamenti, l'1,5% in infrastrutture. Siccome è nota la pressione dell'amministrazione americana, nella missiva a von der Leyen si ribadiscono gli impegni.

"È una responsabilità che sentiamo. Ma agli occhi dei cittadini europei esiste un'altra emergenza altrettanto concreta e immediata: quella energetica". Serve un "segnale di coerenza" dalla Commissione, anche perché questa "emergenza" avrà "pesanti ripercussioni sulle finanze pubbliche". Senza risposte, è a rischio la "stabilità economica e sociale".

È un tentativo di evitare pericolosi strappi con Bruxelles. Quelli che invece ipotizza il Carroccio: "Se la risposta dell'Europa dovesse essere negativa - dice il senator





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