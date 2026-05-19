Italian Government To Review NATO Military Spending Pledge, Opposition Accuses Right-Leaning Government of Reneging on Promises Made by Giorgia Meloni

The Italian government is considering revising its commitment to spend 5% of its Gross Domestic Product (GDP) on NATO military expenses, after a motion signed by all major parties in the ruling coalition was presented today. This comes as the international crisis continues to escalate, with the US imposing tariffs, tensions between major powers and the closure of the Strait of Hormuz. The opposition, the populist M5S, criticized the move as a sign of a government lagging behind and failing to live up to previous commitments made by Giorgia Meloni last year.

La mozione verrà presentata oggi pomeriggio in Senato. Prevede la revisione dell’impegno a raggiungere il 5 per cento del Prodotto interno lordo per le spese per la Nato.

È firmata da tutti i capogruppo della maggioranza: Malan, Craxi, Romeo, Biancofiore. Il governo — si legge — rivendica le ‘azioni concrete’ per affrontare l’emergenza energetica: dagli accordi con Algeria, a quelli con l’Azerbaijan, con Libia e Qatar, fino all’acquisto di gas naturale liquido dagli Stati Uniti. Le conseguenze della crisi internazionale Ma proprio i dazi imposti da Trump, l’attacco all’Iran e la conseguente chiusura dello Stretto di Hormuz hanno reso irrealistico l’impegno per le spese militari.

I leader di maggioranza avrebbero condiviso la mossa ieri in un vertice lampo a Palazzo Chigi, smentito dal vicepremier Tajani. Invece — racconta un retroscena del Messaggero — Meloni avrebbe incontrato i vicepremier e Lupi per una ventina di minuti ieri a Palazzo Chigi, per un aggiornamento necessario legato anche al no dell’Europa alle richieste italiane di deroga al Patto di stabilità.

Chiusura non definitiva, anzi, insiste il ministro dell’Economia Giorgetti, impegnato a Parigi nel vertice G7 dei ministri delle Finanze. Attesa per i Dati Economici In attesa dei dati sulle previsioni macroeconomiche previsti per questo giovedì. Il giorno dopo, venerdì, scade il taglio sul prezzo di benzina e gasolio deciso lo scorso 30 aprile. In mattinata la presidente del Consiglio incontrerà i rappresentanti degli autotrasportatori, che minacciano, contro l’aumento del prezzo del carburante, uno sciopero prolungato.

Per scongiurarlo servono subito almeno 300 milioni. Nella serata stessa, venerdì, è previsto un Consiglio dei ministri, convocato proprio per varare nuovi provvedimenti. L’attacco del Movimento 5 Stelle Il governo si muove colpevolmente in ritardo, attaccano i 5 Stelle.

‘Oggi scopriamo che la destra, in una mozione presentata al Senato sugli effetti economici della crisi energetica, rinnega gli impegni firmati dalla stessa Giorgia Meloni un anno fa’, si legge in una nota degli europarlamentari del Movimento. ‘Durante il vertice Nato, lo scorso 24 giugno 2025, eravamo andati a L’Aja per protestare contro l’impegno di aumentare le spese per la difesa al 5% del PIL.

Lo avevamo fatto con il nostro presidente Giuseppe Conte e i leader di tantissimi Paesi europei, unanimi nel condannare questa corsa al riarmo. Se ci avessero ascoltati non saremmo arrivati in questa situazione, con il cappio al collo per il futuro del nostro Paese’, l’accusa ancora dei 5 Stelle





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G7 Nato Tariffs Military Expenses Gdp

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