Italian Health Ministry Monitors Hantavirus Situation, Deploys Active Surveillance for Passengers Suspected to Have Contacted Infected Woman

Italian Health Ministry actively monitors the Hantavirus situation, conducting close cooperation with national and international authorities in order to prevent any potential spread of the deadly virus. As a result of an investigation, Italian passengers that connected flights with the infected woman are being surveilled.

Nessun allarme Hantavirus. Il ministero della Salute italiano monitora la situazione in stretto contatto con le autorità nazionali e internazionali. La sorveglianza sanitaria sul territorio nazionale è attiva e coordinata, con valutazioni continue del rischio.

I passeggeri italiani coinvolti Quattro persone attualmente in Italia – due italiani e due stranieri – sono state sul volo Klm in coincidenza per Roma a bordo del quale è salita, per breve tempo, una donna che si trovava sulla nave da crociera Mv Hondius poi ricoverata a Johannesburg, dove è morta a causa dell'Hantavirus: per loro il ministero delle Salute ha attivato la 'sorveglianza attiva'.

I quattro sono stati rintracciati e le loro informazioni trasmesse alle Regioni di competenza, Calabria, Campania, Toscana e Veneto che hanno immediatamente attuato i protocolli previsti e attivato la sorveglianza nel principio di massima cautela: sono stati quindi messi in quarantena, sono stati tracciati il loro contatti e vengono monitorate costantemente le loro condizioni di salute fino al completamento del periodo di sorveglianza che è di circa 45 giorni





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