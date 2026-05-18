Italian Local Elections: Key Races and Candidates

Italian local elections are set to take place next week, with over 7 million voters casting their ballots for mayoral positions in approximately 750 towns. The key races include Venice, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, and Salerno. The article highlights the candidates and their parties, focusing on the progressive and conservative camps. The progressive camp includes the incumbent mayor of Venice, who is seeking a second term, and the incumbent mayor of Reggio Calabria, who is running for a fifth term. The conservative camp is led by the candidate for mayor of Mantova, who has previously served as mayor, and the candidate for mayor of Salerno, who is seeking a fifth term. The article also mentions the candidates for mayor of Lecco, Mantova, and Salerno, among others.

Urne aperte tra una settimana. Domenica 24 maggio e lunedì 25 sei milioni di italiani (quasi il 15% del corpo elettorale nazionale) tornano a votare per rinnovare i sindaci di circa 750 comuni.

Tra cui: Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone e Salerno. Otto di questi sono attualmente governati dal centrosinistra e sette dal centrodestra. Occhi puntati su: nel capoluogo del Veneto scommette il campo progressista e prova il ribaltone strappandola al centrodestra, che in Calabria invece vorrebbe riconquistare la città dopo gli anni della giunta Falcomatà.

Dopo la batosta per il governo arrivato con il no al referendum sulla giustizia e in vista delle politiche del 2027. I leader dei partiti di maggioranza e opposizioni sono in giro per l’Italia per l’ultima settimana di campagna elettorale. Per la tornata di domenica prossima (si vota dalle 7 alle 23) e lunedì 25 maggio (urne aperte fino alle 15), sotto i riflettori ci sono varie città. Ma l'attenzione è rivolta prevalentemente su Venezia.

Per il centrodestra corre. Per il centrosinistra è schierato il senatore Pd che spera di tornare a governare la sua città anche sulla scia delle polemiche legate alla ex direttrice della Fenice.

L’altra città da monitorare è Reggio Calabria: qui il candidato del centrodestra è, deputato e vice capogruppo di Forza Italia alla Camera, sostenuto anche da Azione, puntando a strappare la città al centrosinistra, in corsa con, al momento sindaco facente funzioni dopo l'elezione al consiglio regionale dell'ex primo cittadino da ex governatore campano ora tenta il colpo e a Salerno corre per la carica di sindaco, puntando al quinto mandato con sette liste. Il Pd non presenta il primo simbolo.

E il resto del campo progressista, M5S e Avs appoggiano un altro candidato, già dirigente di Pci e Ds e consigliere regionale. Il centrodestra si affida al docente universitario ricandita Vincenzo Voce, già eletto sindaco con un movimento civico, questa volta appoggiato dal centrodestra unito, mentre l’avvocato Giuseppe Trocino è espressione del centrosinistra, in pista anche Fabrizio Meo, alla guida di una lista civica. Sono cinque i candidati in campo.

L'uscente prova a ottenere un secondo mandato con la coalizione 'Lecco 2031'. Il centrodestra schierato Fratelli d’Italia. Mentre Orizzonte per Lecco, Partito popolare del nord e Patto per il nord schierano una lista ognuno a sostegno delle candidature a sindaco a Mantova ha guidato il comune per due mandati dal dem e prova a tenersi la città con l'assessore uscente all'Ambiente. C’è poi il Movimento 5 Stelle che sostiene la candidatura di..





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