Italian Minister of the Interior's Statement on the Modena Bombing Case and the Threat of 'Lupi Solitari'

The Italian Minister of the Interior, Matteo Piantedosi, discusses the recent bombing case in Modena and the threat of 'lupi solitari' or 'lone wolves.' He emphasizes the complexity of the case and the need for thorough investigations to understand the motivations behind the attack.

Preoccupato per un fatto straordinario, senza precedenti in Italia. Sono le cinque del pomeriggio di ieri quando il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sale nell'auto che lo riporta a Roma dopo il vertice in prefettura a Modena sul caso della vettura trasformata in una bomba contro i passanti.

Si dice 'rinfrancato' dall'incontro con prefetto, procuratore, forze di polizia, sindaco e presidente della Regione Emilia-Romagna. Ha respirato l'aria dei servitori dello Stato e risponde alle domande del Giornale. È figlio di immigrati marocchini, nato a Bergamo, cittadino italiano, laureato. È un soggetto a cui è stato diagnosticato un disturbo schizoide della personalità e questo rende più complesso inquadrare la vicenda.

Ha manifestato rancore e insoddisfazione per la propria condizione lavorativa e sociale. In una email indirizzata alla sua università ha proferito frasi contro i bastardi cristiani e altre espressioni blasfeme, per poi chiedere scusa. Potrebbe essere stato animato da un odio connesso al risentimento per aver ritenuto di aver subito discriminazioni. Allo stato degli atti, non ha dato segnali di radicalizzazione islamista strutturata, non risultando appartenente a reti di propaganda fondamentalista.

Dalle perquisizioni e dalle analisi dei telefoni, al momento, non emergerebbero elementi riconducibili al profilo classico del terrorista che pianifica azioni violente. Ma l'esatto inquadramento lo avremo quando gli inquirenti completeranno il loro lavoro e, in ogni caso, tutto questo non può portare a liquidare l'attacco come il gesto di un folle isolato.

Parliamo comunque di un'aggressione deliberata contro civili inermi, di una gravità assoluta, che pone interrogativi profondi sul disagio sociale, sull'integrazione e sui percorsi identitari di alcune seconde generazioni. Sarebbe un errore archiviare tutto con una spiegazione semplicistica o rassicurante. Da tempo il Viminale tiene la guardia alta sui cosiddetti lupi solitari. Anche Salim rientra in questa categoria o siamo solo nel campo dell'assoluta imprevedibilità di azioni inimmaginabili?

La minaccia dei lupi solitari è oggi una delle più insidiose. Parliamo di individui che spesso si radicalizzano in solitudine, consumano propaganda online e colpiscono senza una struttura organizzata alle spalle. Questo rende molto più difficile prevenire ogni singolo gesto. Intelligence, controllo del territorio e monitoraggio dei processi di radicalizzazione restano strumenti decisivi e l'Italia, sotto questo profilo, dispone di un sistema di prevenzione tra i più avanzati in Europa.

Come ho detto, però, in questo caso è ancora troppo presto per avere un quadro definitivo. Le indagini sono in corso e bisogna consentire all'Autorità giudiziaria di svolgere tutti gli accertamenti necessari senza conclusioni affrettate. L'auto lanciata sulla folla, l'aggressione con il coltello: un copione che ha già insanguinato l'Europa. Com'è possibile discernere la replica di un modello di attacco jihadista da un effetto emulazione su una mente labile?

L'episodio resta gravissimo in ogni caso. Se dovesse emergere una matrice radicale o terroristica, bisognerebbe capire come un eventuale percorso di radicalizzazione possa essere sfuggito a un sistema di prevenzione che in Italia, come ho detto, è all'avanguardia. Se invece ci trovassimo davanti a una deriva psichiatrica o a un gesto emulativo, il problema non sarebbe affatto minore. Bisognerebbe comunque interrogarsi su come segnali così pericolosi possano essere rimasti invisibili.

Soprattutto in una regione come l'Emilia-Romagna, che storicamente rappresenta un modello avanzato sul piano sociale e dell'assistenza territoriale. In entrambi i casi sarebbe sbagliato minimizzare. Ogni episodio di questa gravità impone una riflessione seria sugli strumenti a disposizione dello Stato.

Questo governo è già intervenuto con decisione anche attraverso i recenti decreti sicurezza, rafforzando gli strumenti di prevenzione, controllo ed espulsione nei confronti di soggetti socialmente pericolosi e accelerando le procedure che riguardano chi rappresenta un rischio per la sicurezza pubblica. Oggi l'Italia dispone di un quadro normativo molto più solido rispetto al passato.

Ma la sicurezza non si garantisce una volta per tutte: serve aggiornare continuamente gli strumenti investigativi, rafforzare il coordinamento informativo e aumentare la capacità di intercettare in tempo ogni segnale di rischio, senza sottovalutare nulla. La Lega ha proposto la revoca del permesso di soggiorno per chi delinque, sull'onda dei fatti di sabato. Lei è d'accordo





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