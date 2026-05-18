Italian News Headlines

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Amici 25 , una pioggia di premi (e di euro): ecco quanto hanno vinto Lorenzo , Alessio , Emiliano , Nicola , Elena e Angie , mentre a tutti i sei finalisti (inclusi Elena e Nicola ) è andato il Premio Keep Dreaming di Marlù da 7mila euro.

Per i cantanti si aprono invece le porte della discografia con i contratti major e gli EP in uscita tra maggio e giugno 2026 per Warner, Universal e Sony. Abbandona 20 sacchi di rifiuti per strada, appicca il fuoco e se ne va: incastrato (e arrestato) grazie alle telecamere nascoste. Ostiamare è in Serie C, il capitano: «Abbiamo lavorato tanto, siamo orgogliosi. Le lacrime del presidente Daniele De Rossi hanno un valore straordinario.

Internazionali di Roma sospesi a causa del fumo all'Olimpico. Chiara Poggi e il fastidio di trovare Andrea Sempio a casa dopo il lavoro. I pm: comportamento ossessivo. Italiani morti alle Maldive, cosa non torna.

Amici pagelle: la rivincita di Lorenzo (10), Alessio da copertina (8), Emiliano talento di maturità (9). Angie? Cade in piedi (7). Lorenzo Salvetti vince Amici, il riscatto del talento dopo la finale di X Factor.

Emiliano Fiasco battuto da Alessio Di Ponzio, dal malore alle offerte di lavoro. Nicola Marchionni terzo nel ballo ad Amici. Sinner re di Roma, il trionfo al Foro Italico 50 anni dopo Panatta. Mattarella lo premia: «Quando c'è lui sono sempre emozionato».

Adriano d'Orso mangia un gelato e muore, ipotesi errore o scambio di contenitore. Cannes, pagelle look sesta serata. Eurovision, i top e i flop. Roberto Vecchioni: «Mio figlio Arrigo morto tre anni fa, ogni sera ci parlo e mi dice che sta bene.

Chiamo mia moglie ogni due ore. Tania Cagnotto: «Il primo tuffo a tre anni in una fontana: volevo prendere i pesci rossi. Sinner? A casa gioca con le mie bimbe».

Inter, la parata a Milano. Osama e Mohammed, i due egiziani eroi che hanno bloccato El Koudri. Barbara D’Urso è al lavoro su una docuserie. Michele Placido: «A 10 anni baciai una suora.

Con Federica Vincenti l'amore è finito per l'età. Giorgia Meloni? Mi fece una buona impressione. John Cena: «Non riuscivo più a vedere bene, ho scoperto un'infestazione di acari negli occhi».

Uova e Alzheimer, lo studio: «Consumo regolare associato a un rischio più basso di malattia». Quante bisogna mangiarne. Bakari Sako, il barista indagato per favoreggiamento: «Conosceva il 22enne ma lo ha negato». Le intercettazioni





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