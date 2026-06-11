Italian News Headlines

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A San Giorgio su Legnano (Milano) per finanziare le famiglie con figli il sindaco ha proposto una tassa di venti euro per ogni animale domestico posseduto, con la motivazione che ‘il labrador non vi pagherà la pensione’ ().

A Nichelino (Torino) il sindaco sta litigando con l’ente parco per lo stop a un festival musicale, imposto per proteggere una colonia di pipistrelli che secondo lui non esiste (). A Laterza (Taranto) l’incontro tra il nuovo sindaco e il comandante dei vigili urbani è finito con una scazzottata e il ricovero del sindaco in ospedale ( Nel comune montano di Pedesina (Sondrio) il nuovo sindaco è stato eletto con diciotto voti, seguito da due sfidanti che hanno preso otto e sette voti ciascuno ().

A Montenero Sabino (Rieti) tre dei cinque candidati a sindaco hanno ottenuto zero voti, ma in due casi si trattava di liste-civetta create per ottenere il congedo retribuito di un mese riservato ai dipendenti delle forze dell’ordine che si presentano alle elezioni (). A Tropea (Vibo Valentia) il sindaco appena rieletto ha ricevuto dall’attore Russell Crowe l’offerta di un concerto gratuito in piazza con la sua band ().

A Pieve Fosciana (Lucca) pochi giorni prima delle elezioni in un’aiuola è apparso un cartello con la scritta ‘Sindaci, se volete il mio voto tagliate l’erba’ e il giorno dopo il prato è stato rasato ( A Portoferraio (isola d’Elba, Livorno) il sindaco di centrodestra e il suo vice si sono rifiutati di partecipare alla cerimonia per la festa della repubblica del 2 giugno (). Il sindaco di Pennabilli (Rimini) si è presentato alla cerimonia del 2 giugno in camicia nera, che lui rivendica definendosi orgogliosamente fascista ().

A San Severo (Foggia) la sindaca ha accusato in aula alcuni consiglieri comunali di averle fatto richieste che ‘riguardano la sua sfera femminile e sessuale’ (). A Ferrara, durante la discussione in aula su un’assessora trovata positiva all’alcoltest, il sindaco ha distribuito ai suoi avversari politici un ritaglio d’agenzia sul figlio di un consigliere d’opposizione arrestato per possesso di droga ( A Palmanova (Udine) un’automobilista fermata dai carabinieri e risultata positiva all’alcoltest ha telefonato al marito per farsi riportare a casa, ma anche lui era ubriaco quindi la coppia ha dovuto chiamare un taxi ().

Sull’autostrada Milano-Napoli, all’altezza di San Cesareo (Roma), la polizia ha arrestato un automobilista ubriaco che non solo era senza patente ma era anche ricercato per una condanna a due anni di carcere (). A Trieste un ciclista è stato trovato con un tasso alcolemico sei volte superiore a quello consentito, cioè al limite del coma etilico, ed è stato condannato a sei mesi di lavori socialmente utili (A Torre del Greco (Napoli) un uomo è stato condannato a due mesi per aver tinteggiato i muri esterni dell’immobile non in regola in cui abita ().

A Catania una donna è stata condannata per invasione di edifici pubblici perché era andata a vivere a casa del compagno, un appartamento dell’istituto case popolari che l’uomo occupava in modo irregolare (è stata condannata a più di due anni di carcere per aver ferito il suo compagno, lanciandogli un bicchiere in faccia la sera prima del suo ingresso nella casa-set del programma ().

Ad Assisi un carabiniere è stato condannato a otto mesi di carcere perché aveva preso a pugni e schiaffi un ragazzo di sedici anni ospite di una comunità per minori ( A Ugento (Lecce) un prete di 69 anni è stato arrestato con l’accusa di abusi sessuali su un ragazzo che si era rivolto a lui perché convinto di essere posseduto dal demonio (). A Olbia un sacerdote settantenne si è pentito per gli abusi su un minore che ha commesso quasi quarant’anni fa e per chiedergli perdono gli ha scritto una lettera, che il destinatario ha usato per denunciarlo al tribunale ecclesiastico, dove l’anziano sacerdote è stato condannato ().

A Sulmona (L’Aquila) a fine giugno sarà processato un prete trovato positivo alla cocaina, che lui sostiene di aver ingerito per errore ( A Valchiusella (Torino) un parroco è stato duramente attaccato dai cattolici tradizionalisti perché aveva criticato il concetto di Cristo re, introdotto da papa Pio XI un secolo fa (). Ad Alba (Cuneo) una suora ha trovato un ladro che si era introdotto nel convento e gli ha impedito di scappare mettendosi sulla porta, quindi ha chiamato i carabinieri e lo ha fatto arrestare ().

A Faenza (Ravenna) si è tenuta una festa in piazza per i cent’anni dalla nascita di un sacerdote famoso per essere stato il primo ‘prete rock’, così chiamato perché coinvolgiva i ragazzi in performance musicali e tournée, facendogli cantare brani di Adriano Celentano, Gianni Morandi, dell’Equipe 84 e dei Nomadi (





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