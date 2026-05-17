Italian News Summary

This news text provides a summary of various topics, including tennis, politics, sports, and entertainment. It includes information about the unpredictability of tennis courts, the statement of Donald Trump regarding the Strait of Hormuz, and the opinions of Marco Rubio and Giorgia Meloni on the reopening of the United States. It also mentions newsletters, newsletters, and a video game called Mixtape.

Tra le superfici su cui si gioca a tennis la terra rossa è senza dubbio quella più mutevole e imperfetta, dove il clima e il passaggio dei giocatori possono influenzare il rimbalzo della pallina, e quindi il gioco stesso.

Da 42 anni Pierluigi Troiani prepara per gli Internazionali d’Italia iLo scorso martedì, poco prima di partire per Pechino, Donald Trump ha detto che gli Stati Uniti non hanno bisogno dell’aiuto della Cina per riaprire lo stretto di Hormuz. Due giorni dopo, quando era già in Cina, il segretario di Stato Marco Rubio ha detto invece che gli Stati UnitiBella questa ‘fase due’, ma non ci vivrei.

Forse pure Giorgia Meloni se potesse metterebbe fine a questo strazio, ma non può. Sono Valerio Valentini , faccio il cronista parlamentare per il Post, e oggi Montecit. parla soprattutto di alleati che s’azzuffano tra loro: di Giorgetti che litiga con Urso,Ciao, è venerdì, e come ogni venerdì questa è Portici , la newsletter del Post su Bologna.

In questo numero parliamo, tra le altre cose, di un quartiere che non ne può più, di un passo avanti per le persone disabili e di luci stroboscopiche vicino alla tangenziale. Il villaggioCiao, è venerdì e come ogni venerdì questa è Colonne, la newsletter del Post su Milano.

In questo numero parliamo, tra le altre cose, di quanti soldi dovrà pagare il comune per le Olimpiadi; del nuovo archivio della Cittadella degli archivi; di un monastero nel polo dell’innovazione e del prolungamentoLunedì apriamo le porte, letteralmente, a un nuovo esperimento: il ‘Post Cafè’, che come dice il nome è un posto in cui si potranno prendere dei caffè e anche incontrare le persone della redazione (e parlare delle cose che facciamo, ma anche del più o del meno). In questiCiao!

Ben ritrovate e ben ritrovati. Questa è Ventisette, la newsletter del Post che si occupa di raccontare e spiegare l’Europa, e che esce il giovedì alle 11. In questa newsletter: il momento storico e complicatissimo del Regno Unito; voli, carburante e diritti; un ministro notevole del nuovo governo ungherese;La serie televisiva che adatta nuovamente tutta la serie di romanzi di J. K. Rowling su Harry Potter, prevista per Natale su HBO Max, è stata già rinnovata per una seconda stagione.

È inusuale che una serie ottenga il rinnovo prima di vedere il gradimento della stagione in produzione, maMixtape : l’adolescenza in quasi 30 canzoni Mixtape è un nuovo videogioco realizzato da un piccolo studio australiano, Beethoven & Dinosaur, e pubblicato da Annapurna Interactive (una divisione di Annapurna Pictures). In maniera molto simile ad alcuni famosi film degli anni Ottanta e Novanta come Una pazza giornata di vacanzaAltre cose, prima Anche Paul McCartney dice che nei concerti di Bob Dylan da un pezzo non si capisce che canzone stia cantando.

La settimana scorsa i Waterboys hanno pubblicato una canzone nuova, si chiama Don’t even have to say his name , e in effetti il suo destinatario èTi hanno inoltrato questa newsletter, ti è piaciuta e ora stai cercando il pulsante per iscriverti e ricevere anche le prossime? È questo . E qui trovi tutte le newsletter precedenti.

Le maniglie di pensili, credenze e armadi sono un elemento spesso trascurato, ma sono uno di quei dettagli cheL’articolo di Roberto Saviano sull’attenzione”oscena” nei confronti del”delitto di Garlasco”, pubblicato sabato su Repubblica (dove Saviano è tornato a scrivere spesso), potrebbe essere considerato come”giudizi ragionevoli che abbiamo tutti”, se non fosse per un paio di contraddizioni, e per alcune considerazioni meno banali espresse da Saviano nelAttraversiamo il confine tra Iraq e Turchia con un guidatore che fa spesso quel tratto di strada. Un esperto nel suo settore, uno che sa come giocare il gioco.

È la festa di Nowruz, il capodanno persiano, la più antica del mondo, e lui sul cruscotto tiene un sacchettone diCiao, quando si parla di sport paralimpici, c’è una cosa da tenere in considerazione: in molti di questi le atlete e gli atleti competono in determinate categorie in base alle loro abilità residue. Nel curling, per esempio, hanno disabilità agli arti inferiori: gareggiano quindi in carrozzina, ma con le stesse abilità e la stessa passione che i loro colleghi senza disabilità.

La mia prima casa a Milano, un piccolo monolocale in una traversa di viale Monza, me la comperò mio padre alla fine degli anni Settanta. La pagò quindici milioni di lire, grosso modo oggi equivarrebbero a sessantamila euro. Il costo di un piccolo appartamento a Milano, dunque, era non molto alto, ma non era certo basso.

Anche se non è un aspetto da sottovalutare, è vero che non tutti hanno la fortuna di possedere una prima casa, e che per molti è un sogno che non si realizza mai. Anche per chi ha una prima casa, però, ci sono sempre dei piccoli dettagli da non trascurare, come le maniglie di pensili, credenze e armadi, che possono dare un tocco di classe e di personalità alla propria abitazione





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