Italian People Show Finale: Exciting Final Performances, Graded Jury and Special Guests

In the final show of the Italian People Show, final performances are held with guests that include famous artists, such as Marco Masini, Mario Biondi, Michele Bravi, Pierdavide Carone, Luca Gaudiano, Lou Bega and Vittorio Grigolo, as well as performers and bands from different genres and backgrounds. After selecting the winner, the remaining contestants will get their chance to perform and showcase their talents before a rich and graded jury of Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica, Bianca Guaccero, Enrico Brignano - guest star - Nek and the resident conductor Maestro Enrico Melozzi.

NEWS TEXT: /n , il people show nato da unaxc3xa2xc2x80xc2x99idea di Carlo Conti, nella corrente edizione anche conduttore. Dopo settimane di esibizioni e applausi, arriva il momento decisivo: uno soltanto dei finalisti conquisterxc3xa2xc2x80xc2xa1 il pubblico e la vittoria conclusiva.

Per lxc3xa2xc2x80xc2x99ultimo appuntamento stagionale lo studio di xc3xa2xc2x80xc2x9cdalla strada al palco Specialxc3xa2xc2x80xc2x9d accoglie musicisti, acrobati, performer e artisti provenienti dal mondo della strada, accompagnati come sempre dalla band diretta dal Maestro Enrico Melozzi. Maxc3xa2xc2x80xc2x99eccezionalità della serata saràxc3xa2xc2x80xc2xa1 rappresentata anche da una giuria particolarmente ricca. A commentare le performance troviamo infatti Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica, Bianca Guaccero, Enrico Brignano - guest star - Nek, già conduttore delle passate edizioni dello show.

Per la finale il loro giudizio avrà un peso decisivo: i voti verranno svelati soltanto alla fine e varranno triplo. La puntata conclusiva è inoltre arricchita da numerosi ospiti che salirexc3xa2xc2x80xc2xa1 sul palco accompagnaxc3xa2xc2x80xc2xa1 i concorrenti, con duetti, interventi musicali e momenti di spettacolo. Nel corso della serata vedremo infatti Marco Masini, Mario Biondi, Michele Bravi, Pierdavide Carone, Luca Gaudiano e Lou Bega, insieme al tenore Vittorio Grigolo e a Carly Paoli.

Spazio anche alla Banda dellxc3xa2xc2x80xc2x99Esercito Italiano, ad Anna Chiara Amirante, a Mowgli, a Greta Zuccarello, a Vincenzo De Lucia e a Selma. Dopo aver vinto (o grazie al ripescaggio) e conquistato il pubblico nelle puntate precedenti, gli artisti rimasti in gara si preparano allxc3xa2xc2x80xc2xa1lxc3xa2xc2x80xc2x99ultima esibizione.

Nel corso della finale si sfidano: Raffaele Magliuolo al pianoforteIsam Maarouf con il beatboxJonathan Rossi con il bike trial showBarbopiano al pianoforte Decisamente una festa piena di emozioni e talento per un format in grado di lanciare in televisione artisti spesso lontani dai grandi circuiti dello spettacolo, ma colmi di storie, sacrifici e talento autentico





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Italian People Show Finals Performances Graded Jury Special Guests Musical Performances

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