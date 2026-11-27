Giosia Caliò, 22 anni, fonda Italian Roots Discovery per aiutare le persone a ricostruire le origini italiane. Scopri come la genealogia digitale unisce passato e futuro.

Giosia Caliò, ventiduenne residente in Italia, ha fondato Italian Roots Discovery, un'iniziativa dedicata alla ricerca genealogica e alla ricostruzione delle origini familiari. Il progetto mira ad assistere individui di tutto il mondo nel rintracciare i loro antenati italiani e nel ripercorrere i percorsi migratori delle loro famiglie. Questa impresa professionale nasce dalla trasformazione di una passione personale in un servizio strutturato che combina storia, tecnologia e identità culturale.

La missione americana e la svolta professionale

L'idea principale per Italian Roots Discovery è emersa durante l'estate del 2025, poco dopo il conseguimento del diploma ottenuto nel 2023. Giosia Caliò aveva appena completato una missione religiosa negli Stati Uniti, un'esperienza che gli ha permesso di sviluppare competenze linguistiche cruciali. Durante il suo soggiorno a Utah, ha lavorato sia con la comunità inglese che con quella latina, notando un forte desiderio di riconnessione con le proprie radici. Questa esposizione diretta alle storie delle persone ha acceso in lui la lampadina per un futuro professionale legato alla genealogia.

Also read Meloni e la strage di Via D'Amelio: aiuta le procure, no al gioco delle tifoserie

L'eredità di Laura Caliò e la scoperta del bisnonno

La guida fondamentale per Giosia è stata sua madre, Laura, un'esperta genealogista autrice di numerosi libri che hanno affascinato il figlio fin dall'infanzia. Laura ha trasmesso a Giosia l'importanza di conoscere il passato per costruire il futuro. Un momento decisivo è arrivato quando Giosia ha scoperto, grazie ai libri scritti dalla madre, di avere antenati nella regione di Primorsko-Goranska, in Croazia. Questa scoperta gli ha permesso di comprendere la storia di un bisnonno che, durante la guerra e le tensioni politiche, dovette scegliere tra rinunciare alla cittadinanza italiana o tornare in Italia, optando per quest'ultima nonostante le difficoltà economiche e logistiche.

Il metodo di ricerca e i servizi offerti

Il lavoro di Italian Roots Discovery si basa su un'analisi documentale accurata, partendo anche da documenti semplici come un atto di nascita di un trisavolo. Questo punto di partenza consente di risalire al Comune di origine e di tessere la storia completa dell'antenato. Il progetto offre anche servizi specializzati come la ricerca sull'origine dei cognomi. Giosia Caliò non si rivolge solo ai privati cittadini, ma collabora attivamente con enti pubblici, Comuni, musei, parrocchie e tribunali. L'obiettivo strategico è creare una rete di collegamenti tra le persone emigrate negli anni, aiutandole a comprendere l'importanza della loro storia condivisa.

Advertisement

Via di viaggio sulle tracce degli avi

Oltre alla ricerca archivistica, Italian Roots Discovery propone un'esperienza turistica unica: l'organizzazione di viaggi sulle tracce dei propri avi. Queste escursioni permettono ai partecipanti di camminare negli stessi luoghi percorsi dai loro predecessori, offrendo una connessione tangibile con il passato. Questa attività riflette la filosofia di Giosia Caliò, che crede fermamente nel potere della genealogia di farci comprendere chi siamo oggi attraverso le vicende di chi ci ha preceduto. La ricerca non si limita ad alberi genealogici, ma evidenzia le tracce lasciate nel presente dai comportamenti e dalle scelte delle generazioni passate.

L'impatto personale e la filosofia imprenditoriale

Attraverso lo studio delle origini familiari, Giosia ha scoperto le sue radici nella regione calabrese della parte di suo padre. Questa ricerca lo ha portato a riconoscersi in azioni e scelte di vita simili a quelle dei suoi antenati, creando un legame emotivo profondo. Giosia Caliò definisce se stesso come una persona determinata e orientata agli obiettivi, caratteristiche che gli hanno permesso di pianificare con costanza il lancio della sua impresa. Il suo messaggio ai giovani e ai piccoli imprenditori è che trasformare la propria passione in lavoro non significa smettere mai di lavorare, ma trovare soddisfazione nello sforzo costante e nella ricerca della verità storica.