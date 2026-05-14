Italian Subaqua Victims on Luxury Yacht in Maldives

Five Italian subaqua victims were found on a luxury yacht in the Maldives, owned by Luxury Yacht Maldives and based in Malè. The yacht, 'Duke of York', is a 21-seat luxury yacht with 11 spacious cabins, including 6 double cabins on the lower deck, 1 double cabin on the main deck, and 3 double cabins with sea views on the upper deck. The yacht also has a restaurant, a bar, and a complete entertainment system. The crew consists of 13 members.

Continuano a emergere dettagli tragedia che ha portato alla morte di cinque subaquei italiani in prossimità di un atollo disabitato delle Maldive. Stando a quanto ricostruito finora, i connazionali si trovavano a bordo del lussuoso yacht 'Duke of York', un panfilo di proprietà della ' Luxury Yacht Maldives ' con sede a Malè, la capitale dello stato insulare, ma con una filiale a Verbania , in Piemonte .

La nave, costruita nel 2010, è adibita al trasporto presso località ben definite delle Maldive, luoghi scelti proprio per i turisti a cui piacciono esperienze estreme come le immersioni subacquee. La Duke of York dispone di 11 ampie cabine di lusso su 3 ponti, per un totale di 21 ospiti, ognugno dei quali paga una quota di poco più di 2 mila euro per una crociera della durata di una settimana.

Sul ponte inferiore si trovano 6 cabine matrimoniali, doppie o triple. Sul ponte principale c'è una cabina doppia, mentre sul ponte superiore ci sono altre 3 cabine doppie con vista mare. Ogni cabina è dotata di climatizzazione indipendente e bagno privato. Le aree comuni comprendono un ampio salone interno con aria condizionata, comodi posti a sedere, TV e un completo sistema di intrattenimento, mentre il bar offre una vasta scelta di bibite e distillati.

La barca ha al suo interno anche un ristorante, situato sul ponte principale, in cui vengono servite specialità del luogo ma anche italiane. Tre ponti offrono viste panoramiche con comodi posti a sedere, inclusi lettini prendisole, sdraio e sedie a sdraio. L'equipaggio consta di 13 membri.

Il nitrox nelle bombole L'azienda dello yacht, si legge sul sito ufficiale, mette a disposizione anche il nitrox, una miscela respiratoria per immersioni subacquee composta da azoto e ossigeno, e un dhoni, una piccola imbarcazione tipica delle Maldive, che viene utilizzata quando ci si avvicina maggiormente alle grotte e alle coste degli atolli, evidentemente per evitare che la grande nave si incagli nel basso fondale





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