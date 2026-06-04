Italian Tax on the Rich: A New Debate and Proposal

The Italian government is considering a new tax on the wealthy, aiming to redistribute wealth and reduce income inequality. The proposal suggests shifting the tax burden from labor to other sources, such as assets and inheritances. The tax would apply to wealth exceeding a certain threshold, with different rates for different income levels. The proposal has sparked debate and support from various stakeholders, including economists, politicians, and the public.

La tassa sui grandi capitali torna al centro del dibattito nostrano. Destinata a riaprire, inevitabilmente, la tenzone fra chi la considera una ‘rapina’ e chi una misura di equità.

A innescare la miccia, stavolta, la Commissione europea. Come pubblicato da questo giornale ieri, nelle raccomandazioni all'Italia, Bruxelles indica un possibile spostamento del carico fiscale dal lavoro ad altre fonti, come patrimoni e successioni. Apriti cielo. Non è la prima volta, in realtà, che le organizzazioni internazionali ‘suggeriscono’ una riforma della composizione della tassazione, ritenuta sbilanciata sui redditi dei dipendenti.

Ma il tema, complice il caro carburante e l’affanno delle retribuzioni, era già caldo.il comitato ‘1% equo’ ha depositato una proposta di legge di iniziativa popolare in Cassazione, lanciando una raccolta firme (traguardo: 50 mila entro il 15 novembre). Nel comitato promotore, più di trenta economisti, docenti universitari e politici di area Rifondazione comunista. Obiettivo: una tassa annuale sui patrimoni dei super ricchi e una riforma della tassa di successione. , ferma restando l’esclusione della prima casa.

In pratica, chi possiede un patrimonio fino a questo valore e un’abitazione principale non verserebbe più di oggi. L’imposta si applicherebbe alla ricchezza solo sulla parte eccedente la soglia dei due milioni di euro, secondo cinque aliquote: 1% sulla quota di patrimonio tra due e cinque milioni, 1,7% fra cinque e 8 milioni, 2,1% fra otto e 20 milioni. Oltre questo tetto, il prelievo sarebbe del 3,5%. Ma di quanti Paperoni parliamo?

Stando alle stime, la platea interessata oscilla fra 215 mila e 505 mila cittadini per un gettito annuo, in uno scenario prudenziale, di 26 miliardi di euro extra che salirebbe a 65 miliardi, se più esteso. Sulla tassazione dell’eredità, si punta a recuperare altri cinque miliardi di euro con un’aliquota dell’8% fino a 500 mila euro per salire a 15% oltre un milione di valore di lascito a parenti in linea retta, fatte salve le franchigie di un milione di euro per ogni beneficiario.

Abrogate, invece, le agevolazioni per il trasferimento di aziende e partecipazioni familiari oggi in vigore: il vero ‘tesoretto’.

«Abbiamo misurato quando un’eredità trasferita aumenta disuguaglianze e riduce opportunità» spiega Salvatore Morelli, docente di Economia pubblica all’Università di Roma Tre e fra i coordinatori del Forum Disuguaglianze e Diversità. «Ebbene, la soglia stimata è un lascito dai 400-500 mila euro in su. Senza considerare altre distorsioni: le imposte sugli immobili sono sul valore catastale e non su quello di mercato ma non tengono conto neppure dell’indebitamento ovvero se ho un mutuo».

Venti anni fa, il partito di Fausto Bertinotti ideò la storica campagna ispirata alla telenovela messicana Los ricos también lloran (“Anche i ricchi piangano”). Poi, ci fu la ‘caccia al ricco’ in Costa Smeralda, con il presidente della Regione Sardegna Renato Soru che impose misure fiscali su yacht e seconde case. I contrari si puntellano sul fatto che i beni sono già tassati.

Un’analisi dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani dell’università Cattolica ha rilevato che il gettito delle imposte patrimoniali nel 2020 era di 40,1 miliardi di euro su un totale di 711 miliardi (il 6% del gettito). Oltre la metà arriva da imposte ricorrenti sugli immobili. Il restante da balzelli vari (imposte bollo, di registro, ipotecaria, catastale, successione). All’inizio degli anni Novanta, una dozzina di paesi Ocse imponevano patrimoniali ma ora sono in pochi a resistere.

La Germania ha un livello di tassazione patrimoniale più basso. In Spagna, la Impuesto sobre el Patrimonio, la tassa annuale sul patrimonio netto, prevede l’esenzione fino a un milione di euro fra reddito e abitazione principale, poi scatta lo 0,2%. Dal 2022, l’Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas colpisce patrimoni oltre i 3 milioni di euro con aliquote progressive fino al 3,5%.

La Impôt de solidarité sur la fortune francese partiva da 1,3 milioni di euro di patrimonio netto, con aliquote da 0,5% a 1,5%. La ‘tassa dei ricchi’ provocò la rivolta dei ricchi in fuga dal paese, fra cui l’attore Gerard Depardieu. Dal 2017 è rimasta solo sui patrimoni immobiliari. Quanto alla Norvegia, l’inasprimento dell’imposta sul patrimonio (1% sul patrimonio netto fra 140 mila e 1,75 milioni d i euro) ha spinto i milionari alla fuga (circa 150 nell’ultimo anno).

Ma la tagliola scatta anche sul trasferimento dei capitali all’estero. Consigli.it sceglie e raccomanda in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online o tramite la consulenza di esperti. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti nel testo, Consigli.it riceve una commissione senza alcuna variazione del prezzo finale





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