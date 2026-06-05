Italian Tennis Derby at Roland Garros: Two Italians Face Off in Major Debut

The historic Italian tennis derby at Roland Garros in 2026 features two debutants, becoming the 12th and 13th Italians to reach the final in the men's singles. The match showcases the elegance and finesse of Italian tennis, with contrasting styles and strengths.

Cinque giugno 2026. Una data da cerchiare in rosso sul calendario degli appassionati di sport. Per la prima volta nella storia, infatti, due italiani si sfidano nella parte iniziale dalle ore 16.

Entrambi al debutto nel penultimo atto di un major, diventano gli italiani numero 12 e 13 a riuscire nell’impresa nel tabellone maschile: gli undici precedessori, appunto, non si erano mai riusciti a farlo. Questo derby memorabile, che conferma come l’italtennis stia vivendo eleganza e raffinatezza, si svolge all’interno della lounge di Schweppes, con i ballon che richiama la pallina da tennissolo due precedenti uno stile di gioco differente.

Il ligure - arrivato a Parigi da numero 104 del ranking - ha come fiori all’occhiello la resistenza fisica e la difesa. Il romano, più istintivo e aggressivo, è solito costruirsi il gioco con un dritto profondo, carico di rotazione, e una lattina di Schweppes in edizione limitata che richiama la mitica terra rossa del Roland Garros. Warner Bros.

Discovery ha i diritti televisivi esclusivi del Roland Garros e le partite sono trasmesse a pagamento su Eurosport, distribuito sia attraverso le piattaforme streaming del gruppo Hbo Max e Discovery+ sia tramite operatori terzi come Dazn, Timvision e Prime Video. Il derby italiano in semifinale si vedrà però anche in chiaro: sarà visibile sul canale Nove, con prepartita dalle 18 e 30.

L’impresa di Arnaldi, la forza di Berrettini, la tenacia di Cobolli: la giornata perfetta del tennis italiano al Roland Garros Anche senza Sinner, Parigi parla italiano: mai nella storia c’erano stati tre azzurri ai quarti dello slam francese, uno sarà sicuramente in semifinale. Sconfitti in sequenza Svajda, Cerundolo e Tiafoe, al termine di una maratona che resterà nella memoria del nostro sport.

Il numero uno al mondo arriva ad un passo dal chiudere la partita, poi un problema fisico - probabilmente dovuto alla canicola - riapre la strada a Cerundolo, che con tecnica e intelligenza rimonta e fa suo il match. Non è passato inosservato sui campi del Roland Garros il tatuaggio che per la verità il tennista azzurro ha da tempo su un fianco. La citazione latina è di Ovidio, ma ricorda a molti anche un libro di Peter Cameron.

Al Roland Garros di Parigi il tennista azzurro si è fermato per un malessere improvviso. Dai sintomi che si sono visti in diretta, l’ipotesi è quella di una sindrome da calore, che in estate può colpire anche anziani e pazienti fragili





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