Italian Train Infrastructure Reform: 'Rallentamento' and 'Cantiere'

The Italian train infrastructure, particularly the rail network and high-speed trains, have undergone overdue modernization, aiming to catch up with other European markets. While this takes place, passengers may face inconveniences such as delays, altered routes, and elongated travel times. During these projects, there are scheduled disruptions and positive transformations for the rail network.

C’è una parola che teme chiunque si metta in viaggio in treno in Italia: rallentamento rispetto ai tempi previsti. L’altra è ‘cantiere’ e per questo conoscere a cosa si va incontro può permettersi di organizzarsi.

Il gruppo Ferrovie dello Stato rivendica ‘la più grande trasformazione ferroviaria degli ultimi decenni’, per milioni di pendolari e turisti il risultato rischia di essere uno: tempi di percorrenza più lunghi, coincidenze saltate e un’estate di disagi. Tutto questo, per migliorare la rete, ovviamente. I numeri snocciolati da Rete Ferroviaria Italiana sono imponenti: 1.300 cantieri aperti ogni giorno, 272 mila interruzioni programmate all’anno e 11,6 miliardi di euro di investimenti previsti nel 2025.

Dietro la spinta del Pnrr, Fs accelera così su alta velocità, manutenzioni e digitalizzazione della rete. Parliamo nel complesso 25 miliardi di euro di fondi europei assegnati al gruppo, di cui 18 già investiti fino a febbraio 2026. Ma il prezzo della modernizzazione si misura già oggi sui tabelloni delle stazioni. La rete ferroviaria italiana si trova nella fase di stress operativo senza precedenti.

Lo stesso gruppo ammette che le interruzioni sono aumentate del 115% rispetto al 2023. La strategia scelta è quella delle chiusure più lunghe e concentrate nei periodi di minor traffico, soprattutto in estate, per comprimere i tempi dei lavori. Tradotto per chi viaggia: meno treni, deviazioni e percorrenze più lente





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