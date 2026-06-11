Italian Train Strike: Potential Disruptions and Protests

A train strike is expected on Thursday, June 11, affecting both passengers and workers. The strike is being called by the unions to support a platform for a national collective contract, against tenders and the fragmentation of railway services, and against the company model that is dismantling Mercitalia. Passengers should expect cancellations or delays, and the strike will last for 23 hours. The strike was initially planned for 8 hours, but it was later suspended after a meeting at the Ministry of Infrastructure and Transport. The unions have also called for an 8-hour strike on June 11, specifically targeting the staff of subcontractors and related services.

La protesta è rientrata, ma non per tutti. Rischio caos e disagi per viaggiatori e pendolari: oggi, giovedì 11 giugno, c'è lo sciopero dei treni.

Mentre i sindacati confederali hanno proclamato un loro stop di 8 ore nelle ferrovie, quelli di base vanno avanti nella mobilitazione, con uno stop di 23 ore: dalle 3 della notte di giovedì 11 alle 2 della notte di venerdì 12 giugno. Restano in vigore le consuete fasce di garanzia per il trasporto regionale nei giorni feriali: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Lo sciopero di oggi riguarda il personale ferroviario del Gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, estendendosi anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private come Italo. I lavoratori protestano 'a sostegno della piattaforma per un contratto collettivo nazionale, contro le gare e lo spacchettamento del servizio ferroviario e contro il sistema azienda che sta demolendo Mercitalia'.

I passeggeri dovranno fare i conti con possibili cancellazioni totali o parziali dei treni, oltre ai ritardi che potrebbero manifestarsi sia prima dell'inizio ufficiale della protesta sia dopo la sua conclusione. L'inizio ufficiale della mobilitazione, dunque, è fissato per le ore 3 di notte di giovedì 11 giugno e si protrarrà per 23 ore, terminando alle ore 2 di venerdì 12 giugno.

All'interno di questa macro-finestra si inserisce anche una seconda protesta di otto ore, prevista dalle 9 alle 17, che interesserà specificamente il personale delle ditte appaltatrici e dei servizi correlati. Per limitare l'impatto sui lavoratori e sugli studenti che utilizzano quotidianamente i servizi ferroviari regionali, la legge prevede l'attivazione di specifiche fasce orarie di garanzia.

I treni locali di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord viaggeranno regolarmente nelle fasce feriali comprese tra le ore 6 e le 9 del mattino e tra le ore 18 e le 21 della sera. I passeggeri dei treni regionali possono fare affidamento su una tutela ulteriore. Il viaggio verrà infatti portato a termine se l'orario di arrivo alla destinazione finale è previsto entro un'ora dalla scadenza della fascia protetta.

Per i treni a media e lunga percorrenza, come le Frecce, gli Intercity e i convogli della flotta Italo, la situazione è differente: in questo caso non esistono fasce orarie fisse, ma i viaggiatori dovranno verificare la puntualità o la soppressione del proprio treno consultando preventivamente le liste dei treni garantiti diffuse sui canali web istituzionali delle rispettive aziende. Le disposizioni per i passeggeri che decidono di rinunciare al viaggio a causa dello sciopero prevedono la possibilità di ottenere un rimborso integrale del biglietto.

Le tempistiche per presentare la richiesta cambiano in base alla tipologia del treno acquistato. Chi ha prenotato un viaggio su treni a lunga percorrenza come Intercity e Frecce può procedere con la richiesta di rimborso fino all'orario di partenza programmato del convoglio. Al contrario, per quanto riguarda i treni regionali, il limite massimo per chiedere l'indennizzo scade alle ore 24 del giorno precedente lo sciopero.

Come detto all'inizio, lo sciopero del trasporto ferroviario di 8 ore proclamato unitariamente per oggi dai sindacati confederali è stato sospeso: la mobilitazione era stata indetta contro il bando di gara per l'assegnazione dei servizi Intercity. La decisione è arrivata martedì 9 giugno dopo una riunione al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit), a cui hanno partecipato i rappresentanti di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl trasporti, Orsa trasporti e Fast.

I sindacati avevano proclamato un'astensione dal lavoro di otto ore, dalle 9.01 alle 17. Il ministero dei Trasporti ha spiegato in una nota di aver 'ascoltato e raccolto le richieste dei sindacati dei ferrovieri, tutelando una giornata di lavoro per milioni di lavoratori e pendolari. La sospensione dello sciopero dell'11 giugno dimostra che il confronto serio e concreto porta risultati. Il Mit - viene sottolineato - continuerà a lavorare per garantire servizi efficienti, tutela dei lavoratori e rispetto dei cittadini.





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