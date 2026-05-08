A 56-year-old Italian woman was killed at her home in Piacenza by her 58-year-old Macedonian husband, who fled after confessing the crime over the phone. Carabinieri and firefighters intervened, finding the woman's body in her sixth-floor apartment. The man was later arrested near a Piacenza cemetery.

A 56-year-old Italian woman, residente nella città italiana di Piacenza, è stata uccisa alla sua abitazione il venerdì in un altro caso di femminicidio in Italia.

All'atto della sua morte, il marito, di nazionalità serba**, residente in Italia, l'aveva uccisa e si era dato in fuga dopo aver chiamato il marito, assicurandogli di avere ucciso la moglie e di essersi dileuito. Secondo la pagina 'Non una di meno' dell'osservatorio antimaffia, 84 femminicidi e almeno 78 tentativi di femminicidio sono stati registrati nel 2022.

Dopo la chiamata telefonica, i Carabinieri e gli uomini del servizio di protezione Civile sono intervenuti e, poiché la porta della casa non si era aperta, sono entrati attraverso il balcone dell'appartamento al sesto piano. Nell'appartamento si trovava il cadavere della donna. Il 58-anno vecchio marito non era presente. Secondo le indagini, il commento e le circostanze della crimine non erano ancora stati stabilite.

Nell'ultimo anno, il Parlamento ha approvato una legge che ha fatto quanto previsto della femminicidio, preannunciando l'esecuzione della pena capitale o la reclusione Mindest nella tendenza del crimine, se condanna per femminicidio. *





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