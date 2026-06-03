Italiana condannata per adulterio in Egitto: l'appello disperato di Nessy Guerra per la figlia

Nessy Guerra, cittadina italiana, è stata condannata a sei mesi di carcere in Egitto per adulterio. In lacrime su Instagram, chiede aiuto al governo italiano per evitare la prigione e proteggere la figlia.

Nessy Guerra , una cittadina italiana di origini egiziane, è stata condannata a sei mesi di carcere in Egitto con l'accusa di adulterio. La donna, che vive in Egitto con la figlia piccola, ha lanciato un disperato appello sui social media, chiedendo aiuto al governo italiano per evitare la prigione.

In un video pubblicato su Instagram, visibilmente scossa e in lacrime, ha raccontato di non aver mai immaginato una simile sentenza.

'Mi hanno condannato a sei mesi di carcere in Egitto. Questa notizia non ce l'aspettavamo e sono sconvolta. Ho paura di perdere la mia bambina. Ho paura di finire in prigione in Egitto.

Non so più come fare a chiedere aiuto', ha dichiarato. Secondo quanto riferito dalla stessa Guerra, la vicenda ha origine dalla sua decisione di lasciare il marito, un cittadino egiziano, a causa di presunti maltrattamenti. La donna sostiene di aver cercato protezione per sé e per la figlia, ma di essersi ritrovata imputata in un processo per adulterio, reato ancora previsto dalla legge egiziana.

'Abbiamo fatto centinaia di appelli, ma nessuno ci ascolta. L'unica cosa che ho cercato di fare è scappare da quell'uomo con la mia bambina e proteggerla. Spero davvero che chi di competenza, il governo italiano, le istituzioni si mettano una mano sulla coscienza e ci aiutino, perché non riusciamo più ad andare avanti in questa situazione che sta diventando insostenibile', ha aggiunto.

La vicenda ha sollevato un'ondata di indignazione in Italia, dove associazioni per i diritti umani e parlamentari hanno chiesto all'esecutivo di intervenire diplomaticamente per evitare la detenzione di una cittadina italiana all'estero. Il caso di Nessy Guerra, infatti, non è isolato: molte donne italiane o di origine italiana si trovano in difficoltà in Paesi dove le leggi sulla famiglia e sul matrimonio sono fortemente discriminatorie nei confronti delle donne.

La paura di perdere la custodia della figlia e di finire in un carcere egiziano, noto per le condizioni durissime, rende la situazione ancora più urgente. La Farnesina, interpellata, ha dichiarato di seguire il caso con attenzione, ma al momento non sono stati resi noti passi concreti. La famiglia di Guerra, intanto, continua a fare appelli pubblici, nella speranza che la pressione mediatica possa accelerare una soluzione





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