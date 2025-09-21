Italiani, beviamo troppo poco: l'allarme dei medici e i consigli per una corretta idratazione

Uno studio della SIMG rivela che gli italiani non bevono abbastanza acqua, mettendo a rischio la salute. I consigli degli esperti per una corretta idratazione, dall'età alle stagioni.

Purtroppo, l'Italia si posiziona fanalino di coda nel consumo di acqua. I dati emersi da recenti studi evidenziano un'insufficiente assunzione di liquidi giornaliera da parte degli italiani, con una media di circa un litro al giorno, ben al di sotto del fabbisogno raccomandato, che varia da un minimo di un litro e mezzo a un massimo di due litri e mezzo.

Questa scarsa idratazione, rilevata dallo studio LIZ condotto dai medici della SIMG, la Società Italiana di Medicina Generale, in collaborazione con la Nutrition Foundation of Italy, su un campione di 2.000 persone in tutto il territorio nazionale, pone seri interrogativi sullo stato di salute della popolazione e sottolinea l'importanza di aumentare l'apporto idrico quotidiano. È essenziale, quindi, non solo aumentare la quantità di acqua che beviamo, ma anche prestare attenzione alla qualità dell'acqua stessa, poiché ogni tipo presenta caratteristiche uniche. In un contesto in cui la Giornata Mondiale dell'Acqua pone l'accento sulla necessità di preservare questa risorsa vitale, diventa ancora più urgente contrastare le speculazioni che mirano a trasformare l'acqua in una merce quotata come petrolio o gas naturale. La scarsa idratazione incide negativamente sul nostro benessere e aumenta il rischio di diverse patologie, rendendo fondamentale la corretta assunzione di liquidi per il mantenimento della salute. L'indagine ha rivelato che il consumo medio di acqua si attesta a soli 600 ml al giorno, pari a circa 4 bicchieri. A questa quantità, va aggiunto il modesto apporto derivante da altre bevande, come quelle zuccherate, quelle dolcificate con edulcoranti ipocalorici, succhi di frutta e bevande calde, come caffè, cappuccino e tè. Sommando tutti questi liquidi, non si raggiunge nemmeno il litro al giorno, quando le linee guida suggeriscono l'assunzione di almeno un litro e mezzo per soddisfare il fabbisogno giornaliero. Questa insufficienza di liquidi può essere riconosciuta da segnali specifici che il nostro corpo ci comunica e può portare alla disidratazione, una condizione che può avere gravi conseguenze per la salute. In particolare, bambini e anziani sono le categorie più a rischio, a causa della loro ridotta percezione della sete. È fondamentale quindi prestare attenzione e informarsi su come e quanta acqua bere in ogni fase della vita. \La corretta idratazione è cruciale per il nostro benessere, e la quantità di acqua da bere varia a seconda dell'età e delle condizioni fisiche. Per i lattanti (da 6 mesi a un anno), la quantità consigliata è di 900 ml al giorno. I bambini e gli adolescenti hanno fabbisogni diversi in base all'età: dai 1 ai 3 anni, 1.200 ml; dai 4 ai 6 anni, 1.400 ml; dai 7 ai 10 anni, 1.800 ml. Per i maschi adolescenti, la quantità sale a 2.000 ml (11-14 anni) e 2.500 ml (15-17 anni), mentre per le femmine adolescenti, le raccomandazioni sono rispettivamente 1.900 ml (11-14 anni) e 2.000 ml (15-17 anni). Gli adulti maschi dovrebbero assumere 2.500 ml al giorno, mentre le donne 2.000 ml. Durante la gravidanza, è consigliabile aggiungere 300 ml al giorno, e durante l'allattamento, 700 ml in più. Anche in inverno, l'idratazione è fondamentale, e si raccomanda di bere almeno due litri di acqua al giorno, integrando l'apporto con alimenti ricchi di acqua, come frutta e verdura. È possibile assumere tra i 600 e gli 800 ml di liquidi attraverso gli alimenti e tra i 1.200 e i 1.400 ml attraverso le bevande, raggiungendo così la quantità giornaliera raccomandata, ovvero tra i 6 e gli 8 bicchieri. Le tisane e le spremute, possibilmente fresche, possono contribuire all'idratazione. Il minestrone classico, gustabile tiepido o freddo in estate e caldo in inverno, e il brodo vegetale, fatto in casa e accompagnato da un po' di pasta, sono ottime soluzioni per favorire l'idratazione e integrare l'apporto di liquidi in modo gustoso e salutare. Antonio Santoro, già presidente della Società Italiana di Nefrologia, sottolinea l'importanza di bere almeno due litri di acqua al giorno per mantenere un adeguato livello di idratazione. Tuttavia, è essenziale bere durante l'intera giornata, evitando di assumere l'intera quantità in un'unica occasione. I reni, infatti, necessitano di essere idratati costantemente per garantire il corretto funzionamento dell'organismo. \Ma come possiamo assicurare che stiamo assumendo la giusta quantità di liquidi? Bisogna considerare che i due litri di acqua giornalieri includono anche i liquidi presenti negli alimenti. Tuttavia, l'acqua “pura” rimane la scelta migliore, in quanto viene assorbita direttamente dai vasi sanguigni, a differenza di altri alimenti che devono attraversare il processo digestivo. Un indicatore fondamentale del nostro stato di idratazione è il colore delle urine: un colore chiaro e pallido è un segnale positivo di una corretta idratazione. Se le urine sono scure, significa che il corpo ha bisogno di liquidi. Questo semplice controllo, alla portata di tutti, ci permette di monitorare il nostro livello di idratazione quotidianamente. È fondamentale ricordare che l'idratazione non è solo una questione di bere acqua, ma di adottare uno stile di vita sano che include una corretta alimentazione e l'assunzione regolare di liquidi durante tutta la giornata. Prendersi cura della propria idratazione significa prendersi cura della propria salute. In un contesto in cui la scarsa idratazione è sempre più diffusa, è imperativo diffondere la consapevolezza sull'importanza di bere la giusta quantità di acqua per il benessere generale del nostro organismo. L'educazione e la sensibilizzazione rappresentano i primi passi per invertire la tendenza e promuovere abitudini più salutari per la popolazione





