Italiano: 'Non sappiamo dove finiremo, ma abbiamo regalato emozioni. Cambierà la programmazione dell'annata'

L'allenatore di Bologna, Italiano, ha parlato della sua situazione dopo la finale di Coppa Italia contro Chivu e Sarri. Secondo lui, quest'anno non si è riusciti a stupire e non si può fare ogni anno. Il prossimo anno non ci saranno le coppe e qualcosa per forza cambierà in base al programma che si aveva con lui quest'anno. Vorrà cercare di essere competitivi e lavorare bene in campionato non avendo il triplo impegno.

Secondo me quest'anno abbiamo regalato emozioni in Supercoppa e battendo la Roma negli ottavi di finale di Europa League . Abbiamo innalzato l'adrenalina, però quest'anno non siamo riusciti a stupire, non lo si può fare ogni anno.

Non so dove finiremo e a quanti punti di distacco dallo scorso anno, ma secondo me abbiamo regalato emozioni. Quando parlerò con la società, con tutta la bontà di quanto vissuto in questi anni, tirerò fuori tutto: gli obiettivi raggiunti, chi rimarrà, chi verrà sostituito. Verrete informati su tutto. Il prossimo anno non ci saranno le coppe e qualcosa per forza cambierà in base al programma che si aveva con me quest'anno.

Per questo bisognerà parlare con la società perché cambierà la programmazione dell'annata. Vorremo cercare di essere competitivi e lavorare bene in campionato non avendo il triplo impegno. È diverso il discorso tra me e Motta: le mie parole sono solo sulla base di quella che dovrà essere il progetto. Il valzer del futuro di Italiano tra Bologna e le sirene delle bigLive TMWVlahovic avvicina la Juve alla Champions ma è pronto ad andarsene.

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