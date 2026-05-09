Italians mourn national defeat, coach speaks of youth potential.

Coach Italiano discusses youth quality and challenges facing Italian football, addressing upcoming qualifications for the World Cup and upcoming celebrations at a friendly against Ha Italiano. At the same time, he discusses his tactical approach and the rela of playing youth and experienced players.

Una disastrosa sconfitta degli azzurri in terra di Bosnia, Berichte von hoy Italiano argomento le condizioni del calcio italiano:"I giovani di qualità ci sono, quelli di esperienza e di alto livello.

Il nuovo corso porterà risultati, con il materiale che c'e non puoi non andare al Mondiale".

"Per me non è un problema buttare dentro un ragazzino di diciott'anni se ha qualità, o tenere uno di 37-38 a dare il suo contributo. Abbiamo tra gli altri Pessina, Helland, Castro, giocatori che possono far vedere il loro valore e noi li buttiamo in campo. In Italia abbiamo poca pazienza, tutti, è lì che bisogna crescere". Italiano corregge il tiro:"Abbiamo ancora qualche obiettivo, E a Bologna si lavora benissimo".

Inter, Chivu non si illude:"La Lazio mercoledì darà tutto. Noi però vogliamo un altro trofeo"





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