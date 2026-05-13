Italy Prepares to Strengthen Military Presence in Areas Near Hormuz Strait

The Italian government is preparing to strengthen its military presence in the areas near the Hormuz Strait, with the Defense Minister Guido Crosetto explaining that the government is preparing, in a precautionary manner, the transfer of two anti-ship missile units from the Italian Navy to the Mediterranean Sea, with a possible subsequent deployment to the Red Sea. The operation, named 'Mediterraneo sicuro', falls under the existing international missions 'Mediterraneo Sicuro' and 'Aspides', and will be carried out in full compliance with the Italian authorization framework. Crosetto emphasized that this is a preventive measure, necessitated by the technical requirements for the transfer and positioning of highly specialized equipment (at least a month of navigation).

L'Italia si prepara a rafforzare il dispositivo militare nelle aree vicine allo Stretto di Hormuz. Nel corso dell'udienza davanti alle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha spiegato che il governo sta predisponendo, in via precauzionale, il trasferimento di due unità cacciamine della Marina militare verso il Mediterraneo orientale, con un possibile successivo spostamento nel Mar Rosso.

L'operazione 'Mediterraneo sicuro' Le attività rientrano nelle missioni internazionali già operative 'Mediterraneo Sicuro' e 'Aspides' e, ha precisato il ministro, saranno svolte nel pieno rispetto del quadro autorizzativo italiano. Crosetto ha sottolineato che si tratta di una misura preventiva, resa necessaria dai tempi tecnici richiesti per il trasferimento e il posizionamento di mezzi altamente specializzati (almeno un mese di navigazione).

Le parole del ministro Crosetto Il ministro ha sottolineato che si tratta di 'assetti specialistici, altamente tecnologici' che necessitano di tempi lunghi per essere trasferiti nell'area di crisi. Proprio per questo, ha spiegato, 'una pianificazione anticipata e un preposizionamento diventano elementi essenziali'.

Nel suo intervento, Crosetto ha anche precisato che qualsiasi eventuale operazione italiana dovrà avvenire 'fatte salve le decisioni del Parlamento' e solo in presenza di 'una tregua vera, credibile e stabile, meglio ancora se è una pace definitiva', all'interno di una cornice giuridica internazionale condivisa. Rispondendo poi alle domande dei parlamentari, il ministro ha richiamato l'attenzione sui rischi legati alla sicurezza delle missioni navali.

'I cacciamine, di per sé, non sono navi armate', ha spiegato, evidenziando la necessità di una protezione aggiuntiva durante le operazioni. Il ministro ha quindi posto l'accento sulla crescente minaccia rappresentata dai droni e dalle tecnologie a basso costo: 'Ormai i problemi alle Nazioni non sono creati solo da altre Nazioni', ma anche da gruppi in grado di creare instabilità con investimenti minimi.

Nel corso dell'udienza, Crosetto ha infine aggiunto che 'si dovrà valutare l'impiego o meno del supporto aereo', ricordando che in questo ambito l'Italia dispone di capacità considerate 'di eccellenza riconosciuta a livello internazionale'





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